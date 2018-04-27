Girne Antik Liman, klasiklerle şenlenecek

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün geleneksel olarak organize ettiği “Girne Liman Şov”, yarın klasik araçlara ev sahipliği yapacak

Girne Belediyesi, Yakın Doğu Üniverstiesi, Mercedes-Benz Derneği ve Klasik Amerikan Otomobil Derneği'nin katkılarıyla Girne Antik Limanı’nda organize edilen “Girne Liman Şov”, bu Pazar saat 10.30-14.00 saatleri arasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün geleneksel olarak organize ettiği şova ilginin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yoğun olması bekleniyor. 25bin üyesi bulunan İngiltere MG kulübünün başkanı gibi yurt dışından kulüp temsilcilerinin katılacağı etkinlik KKTC turizminin tanıtımına da katkı koyuyor.