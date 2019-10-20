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Girne alımını aldı

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Girne alımını aldı
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K-PET Birinci Ligde Görneç 3 Şehitler Stadında oynanan maçta deplasman ekibi Girne Halk Evi, Görneç’i Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği maçta 2-0 mağlup etti.

Maçın ilk devresinde her 2 takım da temkinli oynarken, devreden gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 berabere sonuçlandı.

İkinci devreye Girne Halk Evi etkili başlarken, 49. Dakikada kaptan Ali Akbulut kafa ile takımını öne geçirdi. 0-1

69. Dakikada sahneye çıkan Girne Halk Evi’nin golcüsü Bekir Yıldız takımının galibiyetini perçinleyen golü kaydetti. 0-2

Maçı 2-0 kazanan Girne Halk Evi, çıkışını sürdürürken, üst sıralara tırmanışını da devam ettirdi. İstikrarsız sonuçlar alan Görneç ise evindeki maçı kaybederek orta sıralarda kaldı.

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