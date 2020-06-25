Geçitkale’de Offroad heyecanı yaşanacak

KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan KyreniaOffroad Derneği (KYOFF), Covid-19 Pandemisi nedeniyle ara verilen yarışlara Cumartesi günü başlıyor.
Sezonun ilk yarışı Baja formatında, CyprusOffroad Attack yarışı olacak. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi ve Tayf Ltd.’in destekleriyle organize edilen yarışta sportif direktörlüğü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak. Format gereği yarışın etapları gizli tutuluyor. Yarışçılar başlangıç noktasında alacakları yol notları ile gidecekleri güzergâhı öğreniyor. Fakat seyircilerin yarışı takip edebilmeleri için ve ekiplerin servis alabilmeleri için yarışın bölgesinin Geçitkale bölgesindeki ormanlık alanın olacağı açıklandı. Start saati 11.00 olarak açıklanan yarışın ilk etabı 11.10’da, ikinci etabı 13.00’de, üçüncü etabı 15.00’de ve son etabı 16.50’de başlayacak.
26 ekip yarışacak
Geçitkale-İskele yolu üzerinde petrol istasyonu yanının servis alanı olarak kullanılacağı yarışta biri 23, diğeri 26 kilometre uzunluğunda iki etap hazırlandı. Bu iki etap birer kez düz, birer kez de ters geçilecek. Böylece toplam 98 kilometre olan 4 etapta mücadele verilecek. Geçmiş CyprusOffroad Attack yarışlarına göre bu yarışın formatı baja olarak hazırlandı ve ekipler kapalı etaplarda yol notlarıyla hız limiti olmadan yarışacaklar.
Ralli ve Raid kategorilerinde kayıtlar yapılırken toplamda 26 ekip yarışa kayıt oldu. Yarışa kayıt yaptıran toplam 15 ralli ekibi zaman karşı, toplam 11 raid ekibi ise verilen ortalama sürate göre yol notu ile finişe ulaşmaya çalışacak.
|
Takım
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
SRC Racing Team
|
Halim Kahveciler
|
Ramadan Uzun
|
Nissan Patrol
|
T2
|
2
|
SRC Racing Team
|
Göksel Macila
|
Güner Şevketoğlu
|
Mitsubishi PajeroEvo
|
T2
|
3
|
SRC Racing Team
|
Bereket Bereketligil
|
Ahmet Alasya
|
Mitsubishi Pajero
|
T2
|
4
|
-
|
Serkan Bolkaner
|
Ömer İlhan Sayar
|
Mitsubishi Shoogun
|
T2
|
5
|
-
|
Orhun Paralik
|
Serkan Bolçocuk
|
Mitsubishi PajeroEvo
|
T2
|
6
|
SRC Racing Team
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sulo
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
7
|
Zubi Racing Team
|
Niyazi Bedel
|
Efe Özhakkı
|
Land Rover Discovery
|
T3
|
8
|
Zubi Racing Team
|
Hakan Sezerli
|
Okan Ahçıoğulları
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
9
|
-
|
Hasan Reyhan K.
|
Mustafa Yemen
|
Mitsubishi Shoogun
|
T3
|
10
|
Hüdan Racing Team
|
Musa Ersoy
|
RamadanKıral
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
11
|
Zubi Racing Team
|
Soyer Arseven
|
Hasan Reyhan B.
|
Mitsubishi PajeroEvo
|
T3
|
12
|
Baştaşlar Racing Team
|
Ahmet Baştaş
|
Doğa Koyuncu
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
13
|
Zubi Racing Team
|
Zühtü Cumalıgil
|
Eraslan Ergün
|
Nissan Patrol
|
T3
|
14
|
Baştaşlar Racing Team
|
Argun Çağıl
|
Ahmet Buzlukcuoğlu
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
15
|
-
|
Serhat Karaoğlan
|
Şeref Karaoğlan
|
Land Rover Tomcat
|
T3
|
16
|
-
|
Gökhan Onurlu
|
İsmail Candan
|
Jeep Wrangler
|
R1
|
17
|
Hüdan Racing Team
|
Sudi Alkan Yemen
|
Emre Lambasuyucu
|
Land Rover Discovery 2
|
R1
|
18
|
Hüdan Racing Team
|
Hüseyin Uğur Dinçler
|
Yakup Yücel
|
Land Rover Discovery
|
R1
|
19
|
Hüdan Racing Team
|
Mustafa Fırat Gümüş
|
Kader Hacıabitoğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
20
|
-
|
Mustafa Yemen
|
Rağıp Çıralı
|
Suzuki Vitara
|
R1
|
21
|
-
|
İbrahim Tüccaroğlu
|
Ayşe Yolum
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
22
|
-
|
Üstün Dedeoğlu
|
Beraet Dedeoğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
23
|
-
|
Devrim Dedeoğlu
|
Yücel Güneş
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
24
|
Akkılıç Garaj
|
Yunus Türk
|
Umur Akdeniz
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
25
|
Akkılıç Garaj
|
Mehmet Akkılıç
|
Rıdvan Bayraktaroğlu
|
Mitsubishi Pajero
|
R1
|
26
|
-
|
Atilla Gören
|
Mustafa Erdener
|
Nissan Patrol
|
R1