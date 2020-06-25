Geçitkale’de Offroad heyecanı yaşanacak

KyreniaOffroad Derneği’nin organize ettiği “2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası”, “CyprusOffroad Attack 2020” yarışı ile başlıyor. YarışGeçitkalebölgesinde yapılacak

KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan KyreniaOffroad Derneği (KYOFF), Covid-19 Pandemisi nedeniyle ara verilen yarışlara Cumartesi günü başlıyor.

Sezonun ilk yarışı Baja formatında, CyprusOffroad Attack yarışı olacak. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi ve Tayf Ltd.’in destekleriyle organize edilen yarışta sportif direktörlüğü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak. Format gereği yarışın etapları gizli tutuluyor. Yarışçılar başlangıç noktasında alacakları yol notları ile gidecekleri güzergâhı öğreniyor. Fakat seyircilerin yarışı takip edebilmeleri için ve ekiplerin servis alabilmeleri için yarışın bölgesinin Geçitkale bölgesindeki ormanlık alanın olacağı açıklandı. Start saati 11.00 olarak açıklanan yarışın ilk etabı 11.10’da, ikinci etabı 13.00’de, üçüncü etabı 15.00’de ve son etabı 16.50’de başlayacak.

26 ekip yarışacak

Geçitkale-İskele yolu üzerinde petrol istasyonu yanının servis alanı olarak kullanılacağı yarışta biri 23, diğeri 26 kilometre uzunluğunda iki etap hazırlandı. Bu iki etap birer kez düz, birer kez de ters geçilecek. Böylece toplam 98 kilometre olan 4 etapta mücadele verilecek. Geçmiş CyprusOffroad Attack yarışlarına göre bu yarışın formatı baja olarak hazırlandı ve ekipler kapalı etaplarda yol notlarıyla hız limiti olmadan yarışacaklar.

Ralli ve Raid kategorilerinde kayıtlar yapılırken toplamda 26 ekip yarışa kayıt oldu. Yarışa kayıt yaptıran toplam 15 ralli ekibi zaman karşı, toplam 11 raid ekibi ise verilen ortalama sürate göre yol notu ile finişe ulaşmaya çalışacak.