banner411
banner69
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
322 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
71 0
 
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
71 0
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
93 0
Nicosia Group ödülleri sergiledi
Nicosia Group ödülleri sergiledi
142 0
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
69 0
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
69 0
banner460

Geçitkale’de Offroad heyecanı yaşanacak

banner27

KyreniaOffroad Derneği’nin organize ettiği “2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası”, “CyprusOffroad Attack 2020” yarışı ile başlıyor. YarışGeçitkalebölgesinde yapılacak

Geçitkale’de Offroad heyecanı yaşanacak

KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan KyreniaOffroad Derneği (KYOFF), Covid-19 Pandemisi nedeniyle ara verilen yarışlara Cumartesi günü başlıyor.

Sezonun ilk yarışı Baja formatında, CyprusOffroad Attack yarışı olacak. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi ve Tayf Ltd.’in destekleriyle organize edilen yarışta sportif direktörlüğü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak. Format gereği yarışın etapları gizli tutuluyor. Yarışçılar başlangıç noktasında alacakları yol notları ile gidecekleri güzergâhı öğreniyor. Fakat seyircilerin yarışı takip edebilmeleri için ve ekiplerin servis alabilmeleri için yarışın bölgesinin Geçitkale bölgesindeki ormanlık alanın olacağı açıklandı. Start saati 11.00 olarak açıklanan yarışın ilk etabı 11.10’da, ikinci etabı 13.00’de, üçüncü etabı 15.00’de ve son etabı 16.50’de başlayacak.

26 ekip yarışacak

Geçitkale-İskele yolu üzerinde petrol istasyonu yanının servis alanı olarak kullanılacağı yarışta biri 23, diğeri 26 kilometre uzunluğunda iki etap hazırlandı. Bu iki etap birer kez düz, birer kez de ters geçilecek. Böylece toplam 98 kilometre olan 4 etapta mücadele verilecek. Geçmiş CyprusOffroad Attack yarışlarına göre bu yarışın formatı baja olarak hazırlandı ve ekipler kapalı etaplarda yol notlarıyla hız limiti olmadan yarışacaklar.

Ralli ve Raid kategorilerinde kayıtlar yapılırken toplamda 26 ekip yarışa kayıt oldu. Yarışa kayıt yaptıran toplam 15 ralli ekibi zaman karşı, toplam 11 raid ekibi ise verilen ortalama sürate göre yol notu ile finişe ulaşmaya çalışacak.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

SRC Racing Team

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

Nissan Patrol

T2

2

SRC Racing Team

Göksel Macila

Güner Şevketoğlu

Mitsubishi PajeroEvo

T2

3

SRC Racing Team

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

Mitsubishi Pajero

T2

4

-

Serkan Bolkaner

Ömer İlhan Sayar

Mitsubishi Shoogun

T2

5

-

Orhun Paralik

Serkan Bolçocuk

Mitsubishi PajeroEvo

T2

6

SRC Racing Team

Sander Kahveciler

Eser Sulo

Land Rover Tomcat

T3

7

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Efe Özhakkı

Land Rover Discovery

T3

8

Zubi Racing Team

Hakan Sezerli

Okan Ahçıoğulları

Land Rover Tomcat

T3

9

-

Hasan Reyhan K.

Mustafa Yemen

Mitsubishi Shoogun

T3

10

Hüdan Racing Team

Musa Ersoy

RamadanKıral

Land Rover Tomcat

T3

11

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Hasan Reyhan B.

Mitsubishi PajeroEvo

T3

12

Baştaşlar Racing Team

Ahmet Baştaş

Doğa Koyuncu

Land Rover Tomcat

T3

13

Zubi Racing Team

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

Nissan Patrol

T3

14

Baştaşlar Racing Team

Argun Çağıl

Ahmet Buzlukcuoğlu

Land Rover Tomcat

T3

15

-

Serhat Karaoğlan

Şeref Karaoğlan

Land Rover Tomcat

T3

16

-

Gökhan Onurlu

İsmail Candan

Jeep Wrangler

R1

17

Hüdan Racing Team

Sudi Alkan Yemen

Emre Lambasuyucu

Land Rover Discovery 2

R1

18

Hüdan Racing Team

Hüseyin Uğur Dinçler

Yakup Yücel

Land Rover Discovery

R1

19

Hüdan Racing Team

Mustafa Fırat Gümüş

Kader Hacıabitoğlu

Mitsubishi Pajero

R1

20

-

Mustafa Yemen

Rağıp Çıralı

Suzuki Vitara

R1

21

-

İbrahim Tüccaroğlu

Ayşe Yolum

Mitsubishi Pajero

R1

22

-

Üstün Dedeoğlu

Beraet Dedeoğlu

Mitsubishi Pajero

R1

23

-

Devrim Dedeoğlu

Yücel Güneş

Mitsubishi Pajero

R1

24

Akkılıç Garaj

Yunus Türk

Umur Akdeniz

Mitsubishi Pajero

R1

25

Akkılıç Garaj

Mehmet Akkılıç

Rıdvan Bayraktaroğlu

Mitsubishi Pajero

R1

26

-

Atilla Gören

Mustafa Erdener

Nissan Patrol

R1

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.