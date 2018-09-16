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Fren diski kırılması, Deniz'i yarış dışı bıraktı

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Fren diski kırılması, Deniz'i yarış dışı bıraktı
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Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu(FIA) tarafından organize edilen Dünya Ralli Şampiyonası'nda 10. ayak yarışı, Marmaris Rallisi 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'da yapıldı.

Yarışçımız Deniz Fahri ise başarılı derecelerine rağmen, mekanik sorun yaşayarak, finiş göremedi.  Deniz Fahri, yarış dışı kalması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Problemlerle başlayan "WRC Turkey" yarışına 5. etapta fren diskimizin kırılması sonucunda veda ettik. Kardeşlerim Bora R. Manyera ve Cem Cerkez’in Türkiye genel klasman ikinciliği bize teselli oldu. Şimdi sezonun kalan 2 yarışına konsantre olup, kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

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