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Fransa’da gülen Marc Marquez oldu

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Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Moto GP’de 2019’un beşinci yarışı olan Fransa GP’sini Red Bull sporcusu Marc Marquez kazandı.

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Fransa’da gülen Marc Marquez oldu
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Red Bull açıklamasına göre, motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan Moto GP’de 2019’un beşinci yarışı Fransa’da gerçekleştirildi. 4,2 kilometrelik Le Mans Pisti’nde 27 tur üzerinden gerçekleşen yarışı, son 3 yılın dünya şampiyonu Marquez 1. sıradan başlayarak kazandı.

Böylece kariyerinin 47. yarış birinciliğine erişen Red Bull sporcusu Marc Marquez, puanını 95’e çıkararak sürücüler klasmanında liderliğini sürdürdü.

Bu sezon üçüncü kez yarış birinciliği elde eden İspanyol pilot, sürücüler sıralamasında liderliğini korudu.

Yarışta, Marquez'den 1.9 saniye sonra finişe gelen Andrea Dovizioso ikinci, liderin 2,1 saniye arkasındaki Danilo Petrucci de üçüncü oldu. MotoGP’de bir sonraki yarış 2 Haziran’da İtalya’da koşulacak.

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