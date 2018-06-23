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Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak

Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın
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Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

Pilotlar klasmanında liderlik mücadelesi veren Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, 1.30.029'luk zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas 1.30.147 ile ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.30.400 ile yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Pazar günü TSİ 17.10'da başlayacak Fransa Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.30.029

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.30.147

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.30.400

4. Max Verstappen (Red Bull) 1.30.705

5. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.30.895

6. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.31.057

7. Carlos Sainz (Renault) 1.32.126

8. Charles Leclerc (Sauber Ferrari) 1.32.635

9. Kevin Magnussen (Haas Ferrari) 1.32.930

10. Romain Grosjean (Haas Ferrari) 1.31.472 (Q2)

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