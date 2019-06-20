Formula’da sırada Fransa var

Formula 1'de gözler sezonun 8'inci buluşmasına çevrildi. Le Castellet'te yapılacak yarış öncesi favori yine Mercedes'ler

Formula 1' de 2019 yılı Mercedes takımının hakimiyetiyle sürüyor.

İlk 5 yarışta duble yapan Alman ekibi, son iki ayakta ise ilk sırayı kimseye kaptırmadı.

Mercedeslerin damgasını vurduğu sezonun sekizinci ayağı Fransa'da düzenlenecek.

Le Castellet'teki mücadelede favori yine Alman ekibi... Ancak son iki yarışta gelişim gösteren Ferrariler artık kürsünün ilk basamağına çıkmak istiyor.

Red Bull takımı da genç yıldızı Max Verstappen ile sürpriz peşinde koşacak.

Fransa etabı öncesi genel klasmanın zirvesinde 162 puanlı Lewis Hamilton yer alıyor.

İngiliz pilotu, 133 puanla Valtteri Bottas ve 100 puanla Sebastian Vettel takip ediyor.

Paul Richard Pisti'nde koşulacak sezonun sekizinci ayağının startı Pazar günü 16.10'da verilecek.