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Formula 1’de sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı

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2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Abu Dabi Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı

Formula 1’de sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı

Mercedes'in takımlar klasmanında, Hamilton'ın da pilotlar klasmanında daha önce şampiyonluğu garantilediği sezonun 21. ve son mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,554 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, "polepozisyonu"ndan başladığı yarışı ilk sırada bitirerek bu sezon 11'inci, kariyerinin 84. birinciliğine ulaştı.

Büyük Britanyalı pilotun 16,7 saniye gerisindeki RedBull-Honda'nın Hollandalı pilotu MaxVerstappen 2'nci, liderden 43,4 saniye sonra finişe gelen Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3'üncü oldu.

İlk 10

Abu Dabi Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. MaxVerstappen (RedBull-Honda)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. ValtteriBottas (Mercedes)

5. SebastianVettel (Ferrari)

6. Alexander Albon (RedBull)

7. SergioPerez (Racing Point-Mercedes)

8. Lando Norris (McLaren-Renault)

9. DaniilKvyat (ToroRosso)

10. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 413 puan

2. ValtteriBottas (Finlandiya): 326

3. MaxVerstappen (Hollanda): 278

4. Charles Leclerc (Monaco): 264

5. SebastianVettel (Almanya): 240

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 739 puan

2. Ferrari: 504

3. RedBull: 417

4. McLaren: 145

5. Renault: 91 

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