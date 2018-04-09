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Formula 1 pilotu mekaniklerin bacağını ezdi

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Formula 1’de Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, pit stop sırasında arka lastiğini değiştiren mekanikerin ayağını ezdi. Talihsiz mekanikerin kaval kemiği ile birlikte fibula kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Formula 1 pilotu mekaniklerin bacağını ezdi
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Formula 1’in 2018 Bahreyn GP grand prix’inde talihsiz bir kaza yaşandı. Ferrari’nin Fin pilotu Rikkonen, pit stop sırasında arka lastiğini değiştiren mekanikerin ayağını ezdi.

Kimi Raikkonen, üçüncülüğe gerilediği yarışın son bölümünde süper yumuşak lastikleri takmak için pite girdi. Fin pilot lastiklerin takılmasının ardından hareketlendi. Ancak o sırada ismi Francesco olan mekaniker sol arka lastiğin önünde duruyordu. Takım arkadaşını görmeyen Raikkonen aracını hareket ettirince mekanikerin ayağına çarptı.

Yaralıya ilk müdahale pit alanında yapıldıktan sonra hemen pistteki kliniğe götürüldü. Talihsiz mekanikerin kaval kemiği ile birlikte fibula kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Olayın ardından yarışı bırakan Raikkonen yaşananlarla ilgili, “Yeşil ışık yandığı zaman gaza basıyorum ve geride neler olduğunu göremiyorum. Maalesef bugün mekanikerlerimizden birisi yaralandı. Işık yandığında gaza basmak benim görevim. Neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Umarım bir sorun yoktur, şimdilik nasıl olduğunu bilmiyorum. Durum hoş değil, yarışı bitiremedik. Bu harika değil. Ama bazen olabiliyor. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) önümüzdeki günlerde olayla ilgili inceleme yapacağı belirtildi.

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