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Formula 1'in rengi: Bakü

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Formula 1'de sezonun 4'üncü yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sine sayılı günler kaldı. Bakü sokaklarında 3 sezondur düzenlenen yarışı, şu ana kadar hep farklı bir pilot kazandı

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Formula 1'in rengi: Bakü
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Formula 1'de heyecan, bu hafta sonu yapılacak olan Azerbaycan Grand Prix'si ile devam edecek.

Bakü sokaklarında 2016 yılından beri düzenlenen yarışı, her yıl farklı bir pilot kazandı.

İlk yarışı Nico Rosberg kazanırken, 2017 yılında Daniel Ricciardo ve geçtiğimiz sezonda ise Lewis Hamilton damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bakü sokaklarındaki en dramatik yarış geçtiğimiz sezon yaşandı.

İki Red Bull pilotu; Verstappen ve Ricciardo'nun 4'üncülük mücadelesi, iki isim için de hayal kırıklığı olmuştu.

20 pilot ile başlanan yarışta, 13 sürücü damalı bayrağı görebilmişti.

Bakü Şehir Pisti'ndeki yarışlarda en hızlı tura Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2017'de imza attı.

Alman sürücü, 1 dakika 43 saniye 44'lük derecesiyle rekoru elinde bulunduruyor.

Sıralama turlarındaki en hızlı tur rekoru ise Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'a ait.

Hamilton, 2017 sezonundaki 1 dakika 40 saniye 59'luk derecesiyle pol pozisyonunu kazanmıştı.

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