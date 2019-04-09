Formula 1'de tarihi yarış

Formula 1'de bu hafta sonu 1000. yarışı gerçekleştirilecek. Çin'de pilotlar tarih yazmak için de gaza basacak

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu olan Formula 1, bu hafta sonu tam 1000. yarışını kutlayacak. Formula 1’in 1000. yarışı bu hafta sonu Çin’de gerçekleştirilecek.

Yarış öncesi birçok etkinlik ve kutlama yapılacak. Bazı pilotlar da bu önemli yarış için farklı tasarım kasklarla yarışa çıkacak. Pilotlar, Formula 1’in 1000. Yarışını kazanarak tarihe geçmek istiyor.

Çin, sezonun üçüncü yarışı. Formula 1’de Avustralya’yı Valtteri Bottas, Bahreyn’i de Lewis Hamilton kazanmıştı.

Formula 1 tarihinde ilk yarışı 13 Mayıs 1950 tarihinde Silverstone’da Alfa Romeo ile İtalyan Giuseppe Farina kazandı.

900. yarışta ise zafer 6 Nisan 2014’te Bahreyn’de Lewis Hamilton’ın olmuştu.