Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 12. yarışıyla sürecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 4 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, bu sezon 11 yarışın 9'unda birinciliğe ulaştı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in başarılı sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip geldi.

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de 2 kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 225 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Sebastian Vettel (Almanya): 141

5. Charles Leclerc (Monaco): 120

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 409 puan

2. Ferrari: 261

3. Red Bull: 217

4. McLaren: 70

5. Toro Rosso-Honda: 42