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Formula 1'de sıradaki durak ABD

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de yapılacak sezonun 19. yarışıyla sürecek

Formula 1'de sıradaki durak ABD
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ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 3 Kasım Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.10'da başlayacak.

Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda pilotlar klasmanında da sona yaklaşılıyor.

Mercedes'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı ValtteriBottas'tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak. ABD'deki yarışta, Büyük Britanyalı sürücüye 8'incilik ve üstü bir derece de zirveyi garantilemesi için yeterli olacak.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 363 puan

2. ValtteriBottas (Finlandiya): 289

3. Charles Leclerc (Monako): 236

4. SebastianVettel (Almanya): 230

5. MaxVerstappen (Hollanda): 220

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 652 puan

2. Ferrari: 466

3. RedBull: 341

4. McLaren: 111

5. Renault: 73 

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