Formula 1'de sıradaki durak ABD

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışıyla sürecek

Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu 20 Ekim Cumartesi günü TSİ 00.00'da başlayacak. Yarış ise 21 Ekim Pazar günü TSİ 21.10'da gerçekleştirilecek.

Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 9, Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 331 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 264

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 207

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 196

5. Max Verstappen (Hollanda): 173

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 538 puan

2. Ferrari: 460

3. Red Bull: 319

4. Renault: 92

5. Haas: 84