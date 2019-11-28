Formula 1'de pilotlar belli oldu

Formula 1'de 2020 sezonu için yarışacak pilotlar belli oldu. Son olarak Williams, George Russell'ın yanında NicholasLatifi'nin takımda yer alacağını açıkladı

Formula 1'de 2019 sezonunun sona ermesine 1 yarış kala gelecek yılın heyecanı yaşanmaya başladı.

En çok merak edilen konu, 2020'de yarışacak pilotlardı. Williams'ın da sürücülerini duyurmasıyla belirsizlik sona erdi.

İngiliz takımı gelecek sezon için George Russell'ın yanında NicholasLatifi'nin mücadele edeceğini açıkladı.

Kanadalı pilot, 2019 için Willams'ta test ve yedek sürücü olarak görev alıyordu.

Formula 1'de yer alan diğer 9 takım ise sürücülerini daha önce duyurmuştu.

Mercedes, Ferrari, RedBull, McLaren, ToroRosso, Racing Point, Alfa Romeo ve Haas, 2020 için bu sezonki pilotlarıyla yola devam edeceğini belirtmişti.

Williams dışında değişikliğe giden tek ekip ise Renault oldu.

Fransız takımı, Daniel Ricciardo ile yola devam ederken, NicoHülkenberg'in yerine ise Mercedes'te yedek sürücü görevi yapan EstebanOcon'u getirdi.

Böylece 23 yaşındaki sürücü, 1 sezonun ardından sürücü koltuğuna döndü.