Formula 1'de gözler Silverstone pistinde

2019 Formula 1’de heyecan bu hafta İngiltere’de devam edecek. Sezonun 10. yarışı İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları bugün TSİ 16.00'da, yarış ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak.
Sezonu 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Büyük Britanya Grand Prix'sinde öncesinde pilotlar ve takımlarda son durum şöyle:
Pilotlar klasmanı
1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 197 puan
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 166
3 - Max Verstappen (Hollanda): 126
4 - Sebastian Vettel (Almanya): 123
5 - Charles Leclerc (Monaco): 105