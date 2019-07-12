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Formula 1'de gözler Silverstone pistinde

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2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları bugün TSİ 16.00'da, yarış ise pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak

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Formula 1'de gözler Silverstone pistinde
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2019 Formula 1’de heyecan bu hafta İngiltere’de devam edecek. Sezonun 10. yarışı İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları bugün TSİ 16.00'da, yarış ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak. 

Sezonu 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. 

Büyük Britanya Grand Prix'sinde öncesinde pilotlar ve takımlarda son durum şöyle: 

Pilotlar klasmanı 
1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 197 puan 
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 166 
3 - Max Verstappen (Hollanda): 126 
4 - Sebastian Vettel (Almanya): 123 
5 - Charles Leclerc (Monaco): 105 

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