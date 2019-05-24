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Formula 1'de gözler Monaco’da

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Formula 1'de gözler takvimin en prestijli etabı Monaco'ya çevrildi. Şimdiye kadar koşulan 5 yarışta da duble yapan Mercedes'in formunu devam ettirip ettiremeyeceği büyük bir merakla bekleniyor

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Formula 1'de gözler Monaco’da
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Formula 1'de 2019 yılı şu ana kadar Mercedes hakimiyetine sahne oldu.

İlk 5 yarışın tamamında duble yapan Alman takımı, tüm rakiplerine fark attı.

Sezonun altıncı ayağı ise Monte Carlo'da koşulacak.

Takvimin en prestijli etabı olarak gösterilen Monaco Grand Prix'si öncesi Mercedeslerin bu formunu sürdürüp sürdüremeyeceği büyük merak konusu.

Zorlu yarış öncesi genel klasman lideri Lewis Hamilton'ın 112, takipçisi ve takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın ise 105 puanı bulunuyor.

Meslektaşlarına büyük bir üstünlük kuran ikilinin ardından Red Bull ve Ferrari pilotları geliyor.

Formula 1'de sezonun altıncı etabı olan Monaco Grand Prix'si pazar günü 16.10'da başlayacak.

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