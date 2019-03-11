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Formula 1'de geri sayım başladı

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Formula 1'de 2019 sezonu, hafta sonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. Melbourne'deki yarış öncesi heyecan taraftarlar kadar pilotları da sarmış durumda.

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Formula 1'de geri sayım başladı
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Araçlar yenilendi, takımlar son hazırlıklarını tamamladı.Artık ilk yarış için geri sayım başladı. Otomobil sporlarının en gözde yarışlarından Formula 1'de 2019 sezonu bu hafta sonu açılacak.
Melbourne pistinde koşulacak Avustralya Grand Prix'si öncesi heyecan doruğa çıktı.

Mercedes'in 5 kez Dünya Şampiyonu olan pilotu Lewis Hamilton, yeni aracıyla yarışmak için sabırsızlandığını duyurdu. Hamilton, ''Formula 1'de zafere ulaşmak için her hafta kazanmanız gerekiyor. Rekabetin yüksek olacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

4 dünya şampiyonluğu bulunun Ferrari pilotu Sebastian Vettel de sezona iddialı hazırlandı.

Vettel, geçen senelere oranla takım olarak geliştiklerini dile getirdi; ''Her yıl olduğu gibi kazanmak için yarışacağız. Aracımız gayet iyi durumda ve savaşmaya hazırım'' dedi.

Vettel ile Hamilton arasında, Barcelona'nın Katalunya pistinde gerçekleşen sezon öncesi testlerde de rekabet yaşandı. Ferrari'nin Alman pilotu, en hızlı tura imza atarak dikkat çekti.

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