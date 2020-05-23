Formula 1'de bütçe onaylandı

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon başlayamayan Formula 1'de bütçe ile ilgili karar çıktı. F1'de takımlar, 2021 sezonu için 145 milyon dolarlık bütçe sınırını onayladı

Formula 1'de takımlar bütçe konusunda uzlaştı.10 takımın 2021 yılı için maliyet azaltma önlemleri doğrultusunda 145 milyon dolarlık bütçe sınırında anlaşmaya vardıkları bildirildi.

FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından sunulan teklifi, COVID-19 salgını nedeniyle bir e-oylama ile karara bağlandı.

Ancak resmi onayın gelecek hafta olması bekleniyor.

Formula 1'in motor sporları genel müdürü Ross Brawn, 145 milyon dolarlık bir anlaşmanın kabul edildiğini ve gelecek sezonlarda ise daha fazla indirim yapacaklarını söyledi.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre takımlar bütçeyi, 2022'de 140, 2023 - 2025 ​​döneminde de 135 milyon dolara indirmeyi kabul etti.

Formula 1'de yeni sezon henüz başlamadı. İlk 10 yarış, COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi veya iptal edildi.