Final, Çatoz’da olacak

Şenlik havasında geçmesi planlanan Kış Kupası’nda son yarış Çatoz Ralli Sprint olarak gerçekleştirilecek. Yarışın kayıtları bugün kapanacak

2017-18 Enl Global Kış Kupası adı altında düzenlenen 3 yarışlık sprint şampiyonasında son yarışı bu Pazar Serdarlı-Görneç arasında gerçekleşiyor.

Yarışın merkezinin ve servis alanının Serdarlı köy meydanına kurulacağı ve şenlik havasında geçmesi planlanan yarışta ekipler Serdarlı ve Görneç köyleri arasındaki 6.0 Kilometre uzunluğundaki etabı 3 kez geçecekler. Saat 11.00’da ilk etabın startı ile başlayacak olan rallide kayıtlar Çarşamba günü kapanacak.

Seyir zevkinin oldukça yüksek olacağı ve ilk kez bir Ralli de kullanılacak olan parkuru seyirciler Görneç Ova Restaurant’ın bulunduğu konumdan takip edebilecekler.

Bulutoğluları zirvede

Enl Global Ana sponsorluğunda gerçekeleşen 3 yarışlık şampiyonada ilk iki yarışı kazanan Mustafa Bulutoğluları, şampiyonada lider konumda bulunuyor. Şampiyonluğun diğer adayı konumunda ise istikrarlı performans gösterip iki yarışı da ikinci bitiren Cevdet Alptürk bulunuyor. Şampiyonada üçüncü sırada ise İbrahim Damdelen bulunuyor.