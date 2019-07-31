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Ferrari , Vettel ile yolları ayırıyor

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Formula 1'de 2019 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürerken, şimdiden önümüzdeki yıl için söylentiler dolaşmaya başladı. Başta favoriler olmak üzere birçok takımın pilot değişikliğine gitmesi bekleniyor

Ferrari , Vettel ile yolları ayırıyor
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Ferrari'de, Sebastian Vettel'in geleceği merak konusu.

İtalya basını, bu sezon beklentilerin altında kalan Alman pilot ile yolların ayrılacağını iddia etti.

32 yaşındaki sürücünün yerine ise Red Bull'un genç pilotu Max Verstappen'nin geçebileceği belirtildi.

Vettel'in, Ferrari ile mevcut anlaşması 2020 yılının sonunda doluyor.

Mercedes'te, Valtteri Bottas'ın koltuğu tehlikede

Alman takımı, Lewis Hamilton'ın gölgesinde kalan Fin pilot ile yeni sözleşme imzalamayabilir.

Mercedes'te, Bottas'ın yerine ise Estaban Ocon'un geçmesi gündemde.

Konuyla ilgili konuşan takım sorumlusu Toto Wolf, ''2020 sürücülerimiz için düşünmeye ihtiyacımız var'' dedi.

Fransız pilot bekleneni veremedi

Red Bull'da, Pierre Gasly'nin geleceği tartışılıyor.

Sezon başında Ricciardo'nun yerine sürücü koltuğuna oturan Fransız pilot, istenilen performansı gösteremedi.

Özellikle takım arkdaşı Max Verstappen'in de gerisinde kalması, Gasly'i zorluyor.

23 yaşındaki sürücünün yerine düşünülen isim ise Daniil Kvyat.

Toro Rosso'da işler yolunda

Toro Rosso, 2020 için aynı sürücüleriyle yola devam etmek istiyor.

Daniil Kvyat ve Alex Albon'dan memnun olduklarını belirten takım sorumlusu Franz Tost, ''İki harika pilota sahibiz ve onları kaybetmek istemiyoruz'' dedi.

Daniil Kvyat, Almanya Grand Prix'sinde 3'üncü olarak Toro Rosso'yu 11 yıl sonra podyuma çıkarmıştı.

Haas'ta ise sürücü krizi devam ediyor

Sezon boyunca Kevin Magnussen - Romain Grosjean ikilisi arasında yaşanan sürtüşmeler, Almanya'da zirveye ulaştı.

Daha önceki yarışlarda 3 kez çarpışan iki pilot, Hockenheim pistinde de bunu tekrarladı.

Sürücüler konusunda değişikliğe gidebileceklerini ima eden takım sorumlusu Steiner, ''Her hafta sonu aynı şey yaşanıyor ve bu böyle devam edemez'' ifadesini kullandı.

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