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Ferrari'de sürücü krizi

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Ferrari'de sürücü krizi büyüyor. Singapur'un ardından Rusya Grand Prix'sine de Vettel ile Leclerc arasında yaşanan anlaşmazlık damga vurdu

Ferrari'de sürücü krizi
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Formula 1'de heyecan, sezonun 16'ncı ayağı olan Rusya yarışı ile sürdü.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ın kazandığı yarışa, Ferrari pilotları arasında yaşanan anlaşmazlık damga vurdu.

Yarışa 1'inci ve 3'üncü cepten başlayan Ferrari, uyguladığı strateji ile ilk iki sıraya yerleşmeyi başardı.

Birkaç tur sonra ise İtalyan takımı, birinciliğe yükselen Vettel'den, Leclerc'e yerini geri vermesini istedi.

4 kez dünya şampiyonu olan Alman sürücü, daha hızlı olduğunu belirterek, karara uymadı.

Monacolu pilot, durumdan rahatsız olduğunu ifade etse de Vettel arayı açmayı sürdürdü.

Ferrari, pit stopların ardından Leclerc'i öne taşımasına karşın güç ünitesi sorunu yaşayan Vettel, yarış dışında kaldı.

Bu olayın ardından Mercedes pilotları ilk iki sıraya yerleşerek, Rusya'da duble yapmayı başardı.

Rusya'daki yarışın ardında birçok otoriter, Sebastian Vettel'e haksızlık yapıldığını ve Alman pilotun takımdan ayrılabileceğini belirtti.

Ferrari, bir önceki yarış olan Singapur'da da lider durumdaki Leclerc'in yerine Vettel'i pit stopa alarak liderliğe taşımış ve takım içerisinde anlaşmazlığa neden olmuştu.

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