Ferrari'de işler karışık

Ferrari'de takım talimatları sorgulanmaya devam ediyor. Son olarak Mercedes'in 3’üncü pilotu Esteban Ocon, Leclerc yerine Vettel'in ön plana çıkarılmasına anlam veremediğini söyledi

Formula 1'de 2019 yılına istediği gibi başlayamayan Ferrari'de sular durulmuyor.

Sezonun ilk 3 ayağı olan Avustralya, Bahreyn ve Çin'de zirveden uzak kalan İtalyan takımı, yarışlarda verdiği takım talimatlarıyla da dikkat çekiyor.

Zira Ferrari, pist üzerinde her anlamda daha iyi olan Charles Leclerc'i, Sebastian Vettel'in arkasında tutmaya tercih etti.

Ferrari'nin takım talimatları, Formula 1 dünyasında da tartışma konusu oldu.

Son olarak Mercedes'in 3'üncü pilotu Estabon Ocon, Leclerc'in yerine Vettel'in ön plana çıkarılmasına anlam veremediğini söyledi.

Eski Formula 1 pilotu ve 2016 Dünya şampiyonu Nico Rosberg de alınan kararların oldukça sert olduğunu ve takım içerisinde huzursuzluğa neden olabileceğini dile getirdi.

Birçok kesim ise Ferrari'deki takım kaptanlığının Charles Leclerc'e verilmesi gerektiğini belirtti.

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde Leclerc, takım arkadaşı Vettel'i geçecek hızı yakalamasına karşın takım emriyle yerini korumak zorunda kaldı.

Bahreyn'de ise Leclerc, Vettel'i geçmemesi söylenmesine karşın atak yaparak ilk sıraya yerleşmişti.

Çin Grand Prix'sinde de aynı durumla karşılaşan genç pilot, 3'üncü sırada götürdüğü yarışta takım arkadaşına yol vermesinin ardından 5'inci sırada damalı bayrağı görebildi.