F1 yönetiminden Şangay'a 2 yarış önerisi

Formula 1 yönetimi, 2020 sezonunun planlamasına devam ediyor. 8 yarışlık Avrupa bölümü açıklanırken, kalan kısım için Şangay'a 2 yarış teklifi yapıldı

Formula 1 yönetimi bu sezon Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2 yarış yapmak istiyor. Açıklama Şangay Spor Bürosu Direktörü Xu Bin'den geldi.

Bin, "Formula 1 yönetimi bu sezon bize, iki yarış yapılması önerisi ile geldi" dedi.

Teklifi görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Xu Bin, "Henüz karar verilmedi. Bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Pandeminin gidişatına göre netleşecek" ifadelerini kullandı.

2020 sezonunun 8 yarışlık Avrupa bölümünü açıklayan Formula 1 yönetiminin, bu ay içinde sezonun ikinci yarısını da duyurması bekleniyor.