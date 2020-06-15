banner411
banner69
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
37 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
20 0
 
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
55 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
43 0
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
287 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
253 0
banner460

F1 yönetiminden Şangay'a 2 yarış önerisi

banner27

Formula 1 yönetimi, 2020 sezonunun planlamasına devam ediyor. 8 yarışlık Avrupa bölümü açıklanırken, kalan kısım için Şangay'a 2 yarış teklifi yapıldı

F1 yönetiminden Şangay'a 2 yarış önerisi

Formula 1 yönetimi bu sezon Çin Halk Cumhuriyeti'nde 2 yarış yapmak istiyor. Açıklama Şangay Spor Bürosu Direktörü Xu Bin'den geldi.

Bin, "Formula 1 yönetimi bu sezon bize, iki yarış yapılması önerisi ile geldi" dedi.

Teklifi görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Xu Bin, "Henüz karar verilmedi. Bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Pandeminin gidişatına göre netleşecek" ifadelerini kullandı.

2020 sezonunun 8 yarışlık Avrupa bölümünü açıklayan Formula 1 yönetiminin, bu ay içinde sezonun ikinci yarısını da duyurması bekleniyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.