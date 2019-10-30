Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü

KTKOD'un "2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası" büyük finalle tamamlandı. Merhum Remzi Ulubatlı anısına düzenlenen Royalton Klasik Otomobil Ralli'sinin şampiyonu Halil Erhan-Hasan Dümenci ekibi oldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası büyük finalle sona erdi. Toplam 165 kilometre uzunluğundaki, 6 saatlik parkur iki günde tamamlandı.

4 mevsimin bir arada yaşandığı atmosferde gerçekleşen final rallisi, muhteşem doğa manzarası eşliğinde yapıldı. Royalton Car Trading Ltd. ana sponsorluğundaki ralli, Şirket Direktörü Acar Acabey'in merhum babası Remzi Ulubatlı anısına düzenlendi. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleşen yarışa katılan 44 araç, 165 kilometre uzunluğundaki parkuru tamamladı.9 etaptan oluşması planlanan ancak kötü hava şartları nedeniyle 7 özel etapla tamamlanan yarışın özel etapları sponsorların desteğiyle yapıldı, katılımcılara sponsorlar tarafından hediyeler verildi.

Final yarışında da Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ile Oza Kahve’nin başlattığı ‘Kadın hayattır, Çocuk umuttur” projesine destek verildi.

İki günlük yarış sonunda ‘Genel Klasman’da birinciliği 1975 model Ford Escort MK2 aracıyla Halil Erhan-Hasan Dümenci ekibi, ikinciliği 1979 model Mercedes Benz 350 SL araçlarıyla, geçen yılın şampiyonu Ali-Pembe Kelebek ekibi, üçüncülüğü de 1960 model Volkswagen Beetle klasikleriyle yarışa katılan İsmet-Ayşe Tufan ekibi kazandı.Rallinin mevcut Sabit Hız Testlerinin içerisindeki En iyi zamanını (best time) ise SHT 1 etabında 0,071 saniye ile Halil Erhan – Hasan Dümenci kazandı.

Genel Klasman ve diğer klasmanlarda dereceye girenlere ödülleri, Başbakanlık ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KTKOD Başkan Burçin Aliusta, yönetim kurulu üyeleri, Royalton Grup Direktörlerinden Cem Ulubatlı, Azure Beach Bay & Restoran Direktörlerinden Hüseyin Erol, ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert ile Oza Kahve Direktörü Umut Oza tarafından takdim edildi.

Başbakanlık ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık çalışmalarına büyük destek veren ve birçok büyük organizasyonlara imza atmayı başaran KTKOD Başkanı Burçin Aliusta’ya plaket verdi.

Karaokçu, “Müthiş bir birliktelik yakaladık. Güzel çalışmalar yaptık. Umarım gelecek sezon da işbirliğimiz sürecektir” diyerek, Aliusta’ya destekleri için teşekkür etti.