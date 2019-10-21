Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin organize ettiği 2019 KKORD Offroad Şampiyonası ikinci yarışı, “Baştaşlar Construction Offroad Yarışı” Fazıl Plümer Koruluğu’nda yapıldı. Yarışta günün en hızlısı Görkem Eren-Müslüm Demir ikilisi oldu. Spyros Droushiotis-Antonis Marasinos ikilisi günün en iyi ikinci derecesini elde ettiler

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) Baştaşlar Construction ana sponsorluğunda organize ettiği, 2019 Offroad Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Pazar günü Fazıl Plümer Koruluğu’nda yapıldı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra Güven Sigorta’nın da destekleri ile gerçekleştirilen takvimin en beğenilen yarışları arasında olan Plümer yarışı, 2bin 400 metre uzunluğunda hazırlanan parkurun 3 kez geçilmesiyle yapıldı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfta mücadele ettiler. Ayrıca bu yarışta ilk kez üçü pilot, ikisi co-pilot olmak üzere toplam 5 kadın yarışçı da mücadele etti.

Toplamda 17 ekibin start aldığı yarışta günün en iyi derecesini Sınıf 1’de mücadele eden Görkem Eren-Müslüm Demir ikilisi elde etti. Sınıf 3’te mücadele eden, Güneyden yarışa katılan Spyros Droushiotis-Antonis Marasinos ikilisi günün en iyi ikinci derecesini elde ederken, Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi günün en iyi üçüncü derecesine imza atan ekip oldular. Sınıf 1’de Görkem Eren-Müslüm Demir ikilisini sırasıyla Ozan Birşen-Mehmetali Birşen ikilisi ve Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi takip etti. Sınıf 2’de ise Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisinin ardından ikinci olan ekip Cevdet Öcal-Mustafa Karam ikilisiydi. Sınıfın üçüncüsü ise Nefise Çelik-Cemal Çelik ikilisi oldu. Sınıf 3’e güneyden gelen misafirler damga vurdu. Spyros Droushiotis-Antonis Marasinos ikilisi birinci, Spyros Spyrou-Filippos Filippou ikilisi ikinci olurken onları Halil Erdoğuş-Erol Ataser ikilisi takip etti. En kalabalık sınıf olan S4’te birinci Yusuf Tosun-Asena Tosun ikilisi oldu. ikinci Sami Şenbaş-Ali Şenbaş ikilisi olurken üçüncü Konstantinos Efstathiou-Andreas Ioannou ikilisi oldu.