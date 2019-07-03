Erçoban nefesleri kesti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken sponsorluğunda TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde Türkiye’nin en yetenekli drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde ülkemizin kadın driftçilerinden Ülkü Erçoban da piste çıktı.

Türkiye’nin en yetenekli drift pilotları ile piste çıkan Ülkü Erçoban binlerce motor sporları hayranına "unutulmaz" anlar yaşattı. Ülkü Erçoban dereceye girememesine rağmen sürüş stili ile pistte adeta şov yaparken, aracından çıkan dumanlarla izleyenlerin nefeslerini kesti.