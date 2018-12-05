Enduroda perde Geçitkale’de kapanıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon Geçitkale’de yapılacak “Geçitkale Belediyesi Enduro Yarışı” ile tamamlanıyor

2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon, Cumartesi günü Geçitkale’ye bağlı Arıdamı Köy Mezarlığı civarında hazırlanan yaklaşık 10.5 kilometrelik etapta yapılacak yarışla sona eriyor. Yarışmacılar biri antrenman olmak üzere üç kez etabı geçecekler ve sezonu tamamlayacaklar.

Geçitkale Belediyesi’nin sponsorluğunda; Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Türk ve Capital FM’in katkılarıyla organize edilecek yarış 11.00’de başlayacak. Kayıt işlemlerinin yarın 19.00’da tamamlanacağı yarışta Motosiklet, ATV ve UTV olmak üzere üç kategoride toplam 8 sınıfta yarışmacılar mücadele edecek. Takribi 15.00’te son bulacak olan yarışın ödül