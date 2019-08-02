‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilenKKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nın üçüncü yarışı yarın Kalkanlı’da yapılıyor.
Tamöz Oto sponsorluğunda yapılacak yarış, yaklaşık 8,25 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak.
Güven Sigorta, Lungo Cafe, Dağyaran Otomotiv, Taner Özdaş Süleyman Ltd., Akman Reklam ve F.A. İşletmeleri’nin de katkılarıyla yapılacak yarışın 7 sınıfta mücadelelere sahne olacağı duyuruldu.
Saat 17.00’de başlayacak yarışın takribi 19.30’da son bularak ödül töreninin yapılması planlanıyor.