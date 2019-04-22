Enduro’da 2. yarış Karaağaç’ta yapıldı

KITMOK 2019 Enduro Şampiyonası ikinci yarışı, “Mar Construction Enduro Yarışı”, Karaağaç’ta yapılırken, Motokros kategorisinde Hasan Çeto, ATV kategorisinde İbrahim Erülkü en iyi dereceyi yaptı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen 2019 Enduro Şampiyonasının ikinci yarışı geçtiğimiz gün seyircilerin yoğun ilgisiyle Karaağaç’ta yapıldı.

Mar Construction sponsorluğunda yapılan yarış, Esentepe’de bulunan Pine Valley’in hemen üst tarafında hazırlanan yaklaşık 6,5 kilometrelik etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapıldı. Güneşli ve serin bir havada yapılan yarış, Motokros ve ATV olmak üzere iki ana kategoride, her kategorinin de 3’er sınıfa ayrılmasıyla toplam 6 sınıfta mücadelelere sahne oldu.

24 yarışçının katıldığı yarışın Motokros kategorisinde en iyi dereceyi MX1A sınıfında yarışan Hasan Çeto elde etti. Onu sınıfında Yunus Özyay ve Yücel Topcu takip etti. MX1B’de Ahmet Ömerağa ilk sırada yer aldı. İkinci Sami İsak ve üçüncü Sinan Güler oldu. MX2’de Hasan Sezgin podyumun zirvesindeydi. İkinci Cemali Nehirli olurken üçüncü Taygun Gökte oldu. ATV’ler arasında en iyi dereceyi ATV2 sınıfında yarışan İbrahim Erülkü elde etti. Sınıfında onu takip eden isimler sırasıyla Ahmet Miralay ve Aydın Kirik oldu. ATV1’de Ahmet Türkoğlu birinci, Caner Müjde ikinci oldu. ATV3 sınıfında ise ilk sıradaki isim Vural Tabak oldu. Onu Şevki Akdeniz ile Mehmet Damdelen takip etti. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Mar Construction yetkilileri, KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve yönetim kurulu üyeleri verdi.