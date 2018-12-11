Enduro sezonu tamamlandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon Arıdamı’nda (Artemi) “Geçitkale Belediyesi Enduro Yarışı” ile tamamlandı

KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon, Geçitkale’ye bağlı Arıdamı Köy Mezarlığı civarında hazırlanan yaklaşık 10.5 kilometrelik etapta yapılan yarışla sona erdi.

30 yarışçının mücadele ettiği Geçitkale Belediyesi Enduro Yarışı’nda sürücüler biri antrenman olmak üzere üç kez etabı geçtiler. Güneşli fakat serin bir havada yapılan yarışa seyircilerin ilgisi de yoğun oldu. 3 sınıfa ayrılan Motosiklet kategorisinde; MX1A’da Yücel Topcu, MX1B’de Çağlar Çakır ve MX2’de Fırat Yıldırımlar ilk sırada yer alan isimler oldular. ATV kategorisi ise 4 sınıf üzerinden yapıldı. ATV1’de Buğra Tabak, ATV2’de İbrahim Kara, ATV3’te Şevki Akdeniz ve ATV4’te Sona Singh ilk sıradaydılar. İlk kez UTV aracının da start aldığı organizasyonda Iraz Tuğberk boy gösterdi. Sezonun şampiyonları ise önümüzdeki günlerde kurum tarafından açıklanacak.

MX1A

1-Yücel Topcu (7)

2-Yunus Özyay (46)

3-Faik Enderoğlu (461)

MX1B

1-Çağlar Çakır (9)

2-Ali Savaşan (111)

3-Osman Çeliktaş (271)

MX2

1-Fırat Yıldırımlar (66)

2-Barış Hürkol (27)

3-Hasan Sezgin (92)

ATV1

1-Buğra Tabak (126)

2-Fevzi Havutcu (193)

3-Ahmet Türkoğlu (303)

ATV2

1-İbrahim Kara (216)

2-Doğuş Acaröz (14)

ATV3

1-Şevki Akdeniz (611)

2-Mehmet Damdelen

ATV4

1-Sona Singh (91)

UTV

1-Iraz Tuğberk