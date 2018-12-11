banner237
Enduro sezonu tamamlandı
Enduro sezonu tamamlandı
12 0
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
15 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
13 0
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
51 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
22 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
30 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
266 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
26 0
banner82

Enduro sezonu tamamlandı

banner27

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon Arıdamı’nda (Artemi) “Geçitkale Belediyesi Enduro Yarışı” ile tamamlandı

banner210
Enduro sezonu tamamlandı
banner215

KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon, Geçitkale’ye bağlı Arıdamı Köy Mezarlığı civarında hazırlanan yaklaşık 10.5 kilometrelik etapta yapılan yarışla sona erdi.

30 yarışçının mücadele ettiği Geçitkale Belediyesi Enduro Yarışı’nda sürücüler biri antrenman olmak üzere üç kez etabı geçtiler. Güneşli fakat serin bir havada yapılan yarışa seyircilerin ilgisi de yoğun oldu. 3 sınıfa ayrılan Motosiklet kategorisinde; MX1A’da Yücel Topcu, MX1B’de Çağlar Çakır ve MX2’de Fırat Yıldırımlar ilk sırada yer alan isimler oldular. ATV kategorisi ise 4 sınıf üzerinden yapıldı. ATV1’de Buğra Tabak, ATV2’de İbrahim Kara, ATV3’te Şevki Akdeniz ve ATV4’te Sona Singh ilk sıradaydılar. İlk kez UTV aracının da start aldığı organizasyonda Iraz Tuğberk boy gösterdi. Sezonun şampiyonları ise önümüzdeki günlerde kurum tarafından açıklanacak.

MX1A

1-Yücel Topcu (7)

2-Yunus Özyay (46)

3-Faik Enderoğlu (461)

MX1B

1-Çağlar Çakır (9)

2-Ali Savaşan (111)

3-Osman Çeliktaş (271)

MX2

1-Fırat Yıldırımlar (66)

2-Barış Hürkol (27)

3-Hasan Sezgin (92)

ATV1

1-Buğra Tabak (126)

2-Fevzi Havutcu (193)

3-Ahmet Türkoğlu (303)

ATV2

1-İbrahim Kara (216)

2-Doğuş Acaröz (14)

ATV3

1-Şevki Akdeniz (611)

2-Mehmet Damdelen

ATV4

1-Sona Singh (91)

UTV

1-Iraz Tuğberk

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.