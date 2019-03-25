‘Enduro’ heyecanı Tirmen’de başladı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen ve 2019 sezonunda biri tırmanma biri de engelli (Hard) olmak üzere beş yarıştan oluşacak olan KKTC 2019 Enduro Şampiyonası Pazar günü yapılan yarışla başladı.
Tirmen’de hazırlanan 2,85 kilometre uzunluğundaki etapta yapılan ‘Yıldırımlar Enduro Yarışında sporcular biri antrenman olmak üzere etabı üçer kez geçtiler. Sedyıl Oto Galeri, Pilot Oto Galeri, Yılmaz Oto Galeri, Murat Yıldırımlar ve Oğulları ile Habil Elektronik’in sponsorluğunda, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Radyo ve Capital Türk’ün de katkılarıyla yapılan yarışta 32 yarışçı 7 sınıfta mücadele etti.
Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Serdarlı Belediye başkanı Halil Kasım ve sponsor Yıldırımlar ailesi verdi.
MX1A
2.Yunus Özyay
3.Ahmet Yıldız
MX1B
1.Özgür Yıldırımlar
2.Sinan Güler
3.Metin Okay Diana
MX2
1.Hasan Sezgin
2.Fırat Yıldırımlar
3.Cemali Nehirli
Bayan Kros
1.Neslihan Pençe
ATV1
1.Temel Atila
2.Caner Müjde
3.Fevzi Havutcu
ATV2
1.Ahmet Miralay
2.Doğuş Acaröz
3.İbrahim Erülkü
ATV3
1.Mehmet Damdelen
2.Vural Tabak
3.Şevki Akdeniz