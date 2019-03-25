‘Enduro’ heyecanı Tirmen’de başladı

KITMOK 2019 Enduro Şampiyonası ilk yarışı, “Yıldırımlar Enduro Yarışı”, Tirmen’de yapıldı. 32 yarışçının mücadelesi sonunda 7 sınıfta birinciler belirlenirken, en zorlu kategori olan MX1A kategorisinde Yücel Topcu birinci oldu

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen ve 2019 sezonunda biri tırmanma biri de engelli (Hard) olmak üzere beş yarıştan oluşacak olan KKTC 2019 Enduro Şampiyonası Pazar günü yapılan yarışla başladı.

Tirmen’de hazırlanan 2,85 kilometre uzunluğundaki etapta yapılan ‘Yıldırımlar Enduro Yarışında sporcular biri antrenman olmak üzere etabı üçer kez geçtiler. Sedyıl Oto Galeri, Pilot Oto Galeri, Yılmaz Oto Galeri, Murat Yıldırımlar ve Oğulları ile Habil Elektronik’in sponsorluğunda, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Radyo ve Capital Türk’ün de katkılarıyla yapılan yarışta 32 yarışçı 7 sınıfta mücadele etti.

Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Serdarlı Belediye başkanı Halil Kasım ve sponsor Yıldırımlar ailesi verdi.

MX1A

1.Yücel Topcu

2.Yunus Özyay

3.Ahmet Yıldız

MX1B

1.Özgür Yıldırımlar

2.Sinan Güler

3.Metin Okay Diana

MX2

1.Hasan Sezgin

2.Fırat Yıldırımlar

3.Cemali Nehirli

Bayan Kros

1.Neslihan Pençe

ATV1

1.Temel Atila

2.Caner Müjde

3.Fevzi Havutcu

ATV2

1.Ahmet Miralay

2.Doğuş Acaröz

3.İbrahim Erülkü

ATV3

1.Mehmet Damdelen

2.Vural Tabak

3.Şevki Akdeniz