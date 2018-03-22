Enduro heyecanı, Lefke’de yaşandı

2018 Enduro Şampiyonası’nın ilk yarışı, Lefke Belediyesi’nin sponsorluğunda, Bademliköy tepelerinde hazırlanan yaklaşık beş kilometrelik etapta yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Enduro Şampiyonası’nın ilk yarışı, Lefke’de yapıldı. Lefke Belediyesi’nin sponsorluğunda yapılan yarış, Bademliköy tepelerinde hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapıldı.

Motokros ve ATV olmak üzere iki kategoride 38 yarışmacının mücadele ettiği zorlu etap toplamda 3 kez geçildi. 4 sınıfa ayrılan motokros kategorisinde günün en iyi derecesini Yunus Özyay elde etti. MX1A sınıfında da birinci olan Özyay’ı, sırasıyla Yücel Topcu ve Berk Özdenefe takip etti. MX1B sınıfında ise Ali Savaşan birinci sırada yer aldı. Sınıfın ikincisi Mehmet Asilkan olurken üçüncü Çağlar Çakır oldu. MX2 sınıfının birincisi Hasan Sezgin, ikincisi Fırat Demir ve üçüncüsü Barış Hürkol oldu. Motokros kategorisinde yarışan tek bayan sürücü Neslihan Cantez performansı ile takdir topladı.

3 sınıfa ayrılan ATV kategorisinde ise günün en iyi derecesi Sona Singh’ten geldi. ATV2 sınıfında yarışan Singh’i sırasıyla Ahmet Miralay ve Vural Tabak takip etti. ATV1 sınıfında ise birinci yine Buğra Tabak oldu. İkinci Özbey Paşaoğlu ve üçüncü Erhun Altay oldu. ATV Genç sınıfında Caner Müjde podyumun en üst basamağına çıkmaya hak kazandı. Onu iki kardeş İlker ve İlkay Beşok takip etti.