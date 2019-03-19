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Enduro heyecanı başlıyor

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KITMOK 2019 Enduro Şampiyonası ilk yarışı “Yıldırımlar Enduro Yarışı” Pazar günü yapılıyor. Tirmen’de yapılacak yarışın kayıt işlemleri Cuma günü tamamlanacak

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Enduro heyecanı başlıyor
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen ve 2019 sezonunda biri tırmanma biri de engelli (Hard) olmak üzere beş yarıştan oluşacak olan KKTC 2019 Enduro Şampiyonası bu hafta sonu başlıyor.

24 Mart Pazar günü Tirmen’de hazırlanan 2,85 kilometre uzunluğundaki etapta yapılacak Yıldırımlar Enduro Yarışı’nda sporcular biri antrenman olmak üzere etabı üçer kez geçecekler. Sedyıl Oto Galeri, Pilot Oto Galeri, Yılmaz Oto Galeri, Murat Yıldırımlar ve Oğulları ile Habil Elektronik’in sponsorluğunda, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Radyo ve Capital Türk’ün de katkılarıyla yapılacak yarışın kayıt işlemleri 22 Mart Cuma günü saat 19.00’da tamamlanacak. 8 sınıfta mücadelelerin olacağı yarış 11.00’de başlayacak ve takribi 15.00’de son bularak ödül töreni gerçekleştirilecek.

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