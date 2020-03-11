Enduro heyecanı Ayvasıl’da başlayacak

KKTC 2020 Enduro Şampiyonası ilk yarışı “Türkeli Enduro Yarışı” 15 Mart’ta yapılıyor. Türkeli’de(Ayvasıl) yapılacak yarışın kayıt işlemleri yarın tamamlanacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen ve KKTC 2020 Enduro Şampiyonası 15 Mart 2020 Pazar günü başlıyor.

Türkeli’de (Ayvasıl)hazırlanan yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğundaki etapta yapılacak Türkeli Enduro Yarışı’nda sporcular biri antrenman olmak üzere etabı üçer kez geçecekler. Güven Sigorta, Lungo Cafe ve Worldtech Büro Teknik’in katkılarıyla yapılacak yarışın kayıt işlemleri yarın saat 19.00’da tamamlanacak.

8 sınıfta mücadelelerin olacağı yarış saat 11.00’de başlayacak ve takribi saat 15.00’de son bularak ödül töreni gerçekleştirilecek.