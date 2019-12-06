Enduro finali, Ledra’da

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nda sezonun son yarışı bugün Ledra Palace sınır kapısının yanında bulunan Taksim Sahasında yapılıyor

2019 Enduro Şampiyonası’nda beşinci ve son yarış bugün Ledra Palace sınır kapısının yanında bulunan Taksim Sahasında yapılıyor.

Geçtiğimiz sene ilk kez yapılan ve oldukça ilgi gören “Hard Enduro” şeklinde yapılacak sezonun son yarışı “KITMOK Çetinkaya Enduro Yarışı” adıyla yapılacak. Ledra Palace sınır kapısının yanında bulunan Taksim Sahasında toprak alanda engellerle dolu bir parkur hazırlandı. Sporcular ATV ve Motokros kategorilerinde, toplam 7 farklı sınıfta mücadele edecek. Güven Sigorta, LungoCafe, World Tech ve ÇTSK’nın katkılarıyla yapılacak yarışın başlama saati 11.00 olarak belirlendi.

Biri deneme olmak üzere üçer kez geçilecek yarışın takribi 14.00’te bitmesi bekleniyor. Yarış sonundaki ödül töreni ile dereceye girenlere kupaların takdim edilerek sezon tamamlanacak.