Emingiller yine zafere sürdü

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı, “1.Ahmet Altındağlı Off Road Yarışı”, dün Zet Karting tesisleri yanında hazırlanan parkurda yapıldı. Genç sürücü Burak Emingil, babası Emin Emingil’in co-pilotluğunda art arda ikinci zaferini elde etmeyi başardı

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ikinci yarışı dün yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda ikinci yarış, derneğin eski yöneticilerinden merhum Ahmet Altındağlı anısına yapıldı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda hazırlanan hızlı ve keyifli parkura üçer kez çıkan yarışmacılar 4 sınıfta birinci olmak için yarıştılar. 3 etapta da en iyi dereceleri elde eden Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi genel klasmanda ve Sınıf 1’de ilk sırada yer alan ekip oldular. Sezonun ilk yarışında da zirvede yer alan ikili, art arda ikinci yarışlarını kazanmayı başardılar. Yine ilk yarışta olduğu gibi ikinci yarışta da ikinci olan ekip Yusuf Hüdan-Tuğkan Hüdan ikilisi oldu. İkili Sınıf 3’te ilk sırada yer alan ekip oldu. Günün üçüncüsü ise Argun Çağıl-Gökberk Çağıl ikilisi oldu. Sınıf 2’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi, Sınıf 4’te ise Yusuf Tosun-Mustafa Tosun ikilisi ilk sırada yer alan ekipler oldular. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, İtfaiye Müdürlüğü Güven Sigorta, Bigibox, KKOK, J&J Construction, Sonay Construction, Özdoğuş Yapı Market, Radyo Enerji, Galif Meyhanesi, Koyuncu Ticaret, Salise-Vasfi Akmandor, Alayköy Belediyesi ve Senova Mobilya’nın destekleri ile yapılan yarışta dereceye girenlere ödüllerini KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KYOFF Başkanı Hakan Denizalp, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve merhum Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Altındağlı takdim etti. Dereceler; No. Pilot Co-Pilot Sınıf Araç Derece 1 102 Burak Emingil Emin Emingil S1 Suzuki X90 09:15.0 2 304 Yusuf Hüdan Tuğkan Hüdan S3 Mitsubishi Pajero Evo 09:35.3 3 103 Argun Çağıl Gökberk Çağıl S1 Suzuki Vitara 09:36.0 4 302 Halil Erdoğuş Hakan Kofalı S3 Jeep Cherokee 09:39.4 5 202 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı S2 Suzuki Vitara 09:45.0 6 402 Yusuf Tosun Mustafa Tosun S4 Isusu Vehicross 09:51.9 7 403 Sami Şenbaş Ali Şenbaş S4 Jeep Cherokee 09:53.3 8 405 Salih Köroğlu Yusuf Tayfur S4 Range Rover 10:01.8 9 105 Erol Ataser Okan Ulugün S1 Suzuki Samurai 10:21.7 10 101 Erkut Cambaz Nelin Cambaz S1 Suzuki Samurai 10:49.2 11 206 Raif Hacıali Hüseyin Kansu S2 Suzuki Tourer 12:29.3 12 205 Erdem Oskar Raif Paşa S2 Suzuki Vitara Bitiremedi 13 303 Şefik Uzun Ertunç Çapun S3 Nissan Patrol Start Almadı