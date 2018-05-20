Emingiller yine zafere sürdü

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ikinci yarışı dün yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda ikinci yarış, derneğin eski yöneticilerinden merhum Ahmet Altındağlı anısına yapıldı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda hazırlanan hızlı ve keyifli parkura üçer kez çıkan yarışmacılar 4 sınıfta birinci olmak için yarıştılar. 3 etapta da en iyi dereceleri elde eden Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi genel klasmanda ve Sınıf 1’de ilk sırada yer alan ekip oldular. Sezonun ilk yarışında da zirvede yer alan ikili, art arda ikinci yarışlarını kazanmayı başardılar. Yine ilk yarışta olduğu gibi ikinci yarışta da ikinci olan ekip Yusuf Hüdan-Tuğkan Hüdan ikilisi oldu. İkili Sınıf 3’te ilk sırada yer alan ekip oldu. Günün üçüncüsü ise Argun Çağıl-Gökberk Çağıl ikilisi oldu. Sınıf 2’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi, Sınıf 4’te ise Yusuf Tosun-Mustafa Tosun ikilisi ilk sırada yer alan ekipler oldular. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, İtfaiye Müdürlüğü Güven Sigorta, Bigibox, KKOK, J&J Construction, Sonay Construction, Özdoğuş Yapı Market, Radyo Enerji, Galif Meyhanesi, Koyuncu Ticaret, Salise-Vasfi Akmandor, Alayköy Belediyesi ve Senova Mobilya’nın destekleri ile yapılan yarışta dereceye girenlere ödüllerini KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KYOFF Başkanı Hakan Denizalp, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve merhum Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Altındağlı takdim etti.
Dereceler;
|
No.
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Sınıf
|
Araç
|
Derece
|
1
|
102
|
Burak Emingil
|
Emin Emingil
|
S1
|
Suzuki X90
|
09:15.0
|
2
|
304
|
Yusuf Hüdan
|
Tuğkan Hüdan
|
S3
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
09:35.3
|
3
|
103
|
Argun Çağıl
|
Gökberk Çağıl
|
S1
|
Suzuki Vitara
|
09:36.0
|
4
|
302
|
Halil Erdoğuş
|
Hakan Kofalı
|
S3
|
Jeep Cherokee
|
09:39.4
|
5
|
202
|
Ahmet Esendağlı
|
Veli Esendağlı
|
S2
|
Suzuki Vitara
|
09:45.0
|
6
|
402
|
Yusuf Tosun
|
Mustafa Tosun
|
S4
|
Isusu Vehicross
|
09:51.9
|
7
|
403
|
Sami Şenbaş
|
Ali Şenbaş
|
S4
|
Jeep Cherokee
|
09:53.3
|
8
|
405
|
Salih Köroğlu
|
Yusuf Tayfur
|
S4
|
Range Rover
|
10:01.8
|
9
|
105
|
Erol Ataser
|
Okan Ulugün
|
S1
|
Suzuki Samurai
|
10:21.7
|
10
|
101
|
Erkut Cambaz
|
Nelin Cambaz
|
S1
|
Suzuki Samurai
|
10:49.2
|
11
|
206
|
Raif Hacıali
|
Hüseyin Kansu
|
S2
|
Suzuki Tourer
|
12:29.3
|
12
|
205
|
Erdem Oskar
|
Raif Paşa
|
S2
|
Suzuki Vitara
|
Bitiremedi
|
13
|
303
|
Şefik Uzun
|
Ertunç Çapun
|
S3
|
Nissan Patrol
|
Start Almadı