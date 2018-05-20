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Emingiller yine zafere sürdü

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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı, “1.Ahmet Altındağlı Off Road Yarışı”, dün Zet Karting tesisleri yanında hazırlanan parkurda yapıldı. Genç sürücü Burak Emingil, babası Emin Emingil’in co-pilotluğunda art arda ikinci zaferini elde etmeyi başardı

Emingiller yine zafere sürdü
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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ikinci yarışı dün yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda ikinci yarış, derneğin eski yöneticilerinden merhum Ahmet Altındağlı anısına yapıldı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda hazırlanan hızlı ve keyifli parkura üçer kez çıkan yarışmacılar 4 sınıfta birinci olmak için yarıştılar. 3 etapta da en iyi dereceleri elde eden Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi genel klasmanda ve Sınıf 1’de ilk sırada yer alan ekip oldular. Sezonun ilk yarışında da zirvede yer alan ikili, art arda ikinci yarışlarını kazanmayı başardılar. Yine ilk yarışta olduğu gibi ikinci yarışta da ikinci olan ekip Yusuf Hüdan-Tuğkan Hüdan ikilisi oldu. İkili Sınıf 3’te ilk sırada yer alan ekip oldu. Günün üçüncüsü ise Argun Çağıl-Gökberk Çağıl ikilisi oldu. Sınıf 2’de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi, Sınıf 4’te ise Yusuf Tosun-Mustafa Tosun ikilisi ilk sırada yer alan ekipler oldular. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı,  İtfaiye Müdürlüğü Güven Sigorta, Bigibox, KKOK, J&J Construction, Sonay Construction, Özdoğuş Yapı Market, Radyo Enerji, Galif Meyhanesi, Koyuncu Ticaret, Salise-Vasfi Akmandor, Alayköy Belediyesi ve Senova Mobilya’nın destekleri ile yapılan yarışta dereceye girenlere ödüllerini KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KYOFF Başkanı Hakan Denizalp, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve merhum Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Altındağlı takdim etti.

Dereceler;

No.

Pilot

Co-Pilot

Sınıf

Araç

Derece

1

102

Burak Emingil

Emin Emingil

S1

Suzuki X90

09:15.0

2

304

Yusuf Hüdan

Tuğkan Hüdan

S3

Mitsubishi Pajero Evo

09:35.3

3

103

Argun Çağıl

Gökberk Çağıl

S1

Suzuki Vitara

09:36.0

4

302

Halil Erdoğuş

Hakan Kofalı

S3

Jeep Cherokee

09:39.4

5

202

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

S2

Suzuki Vitara

09:45.0

6

402

Yusuf Tosun

Mustafa Tosun

S4

Isusu Vehicross

09:51.9

7

403

Sami Şenbaş

Ali Şenbaş

S4

Jeep Cherokee

09:53.3

8

405

Salih Köroğlu

Yusuf Tayfur

S4

Range Rover

10:01.8

9

105

Erol Ataser

Okan Ulugün

S1

Suzuki Samurai

10:21.7

10

101

Erkut Cambaz

Nelin Cambaz

S1

Suzuki Samurai

10:49.2

11

206

Raif Hacıali

Hüseyin Kansu

S2

Suzuki Tourer

12:29.3

12

205

Erdem Oskar

Raif Paşa

S2

Suzuki Vitara

Bitiremedi

13

303

Şefik Uzun

Ertunç Çapun

S3

Nissan Patrol

Start Almadı

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