Dünya Rallisi etapları, KKTOK sorumluluğunda

Marmaris'te gerçekleştirilecek FIA Dünya Ralli Şampiyonasının Türkiye Rallisi etabında, SSS ve SS14-17 etaplarında sorumluluk 35 kişilik ekibi ile KKTOK'a verilecek

FIA Dünya Ralli Şampiyonası 11. yarışı olan Türkiye Rallisi 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirilecek.

12 Eylül Perşembe günü Marmaris Yat Limanındaki açılış seremonisi ile başlayacak olan rallide ilk olarak binlerce seyirci önünde Marmaris şehir merkezindeki seyirci özel etabı geçilecek. Ekipler 4 gün boyunca toplam uzunluğu 988.50 km. olan parkurda 310.10 km. uzunluğundaki 17 özel etapta mücadele edecekler.

SSS ve SS14-17 etaplarında geçen yıl olduğu gibi bu yılda sorumluluk 35 kişilik ekibi ile Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumuna (KKTOK) verilecek. Başkan Tigin Kişmir ve Canben Özpaşa sorumluluğundaki KKTOK ekibi geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışın en başarılı etaplarını hazırlamışlardı.