 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
92 0
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
5 0
 
İşte 45 yıl sonra Kapalı Maraş'tan görüntüler
İşte 45 yıl sonra Kapalı Maraş'tan görüntüler
180 0
Polis müfettişinin dosyası kabarıyor
Polis müfettişinin dosyası kabarıyor
158 0
Yücebaş'ın rüya yolculuğu başladı
Yücebaş'ın rüya yolculuğu başladı
248 0
“Tarihi liderliğinizi şükranla anıyoruz”
“Tarihi liderliğinizi şükranla anıyoruz”
12 0
“Maraş parça parça açılacak”
“Maraş parça parça açılacak”
44 0
banner82

Dünya Rallisi etapları, KKTOK sorumluluğunda

banner27

Marmaris'te gerçekleştirilecek FIA Dünya Ralli Şampiyonasının Türkiye Rallisi etabında, SSS ve SS14-17 etaplarında sorumluluk 35 kişilik ekibi ile KKTOK'a verilecek

Dünya Rallisi etapları, KKTOK sorumluluğunda
banner267

FIA Dünya Ralli Şampiyonası 11. yarışı olan Türkiye Rallisi 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirilecek.

12 Eylül Perşembe günü Marmaris Yat Limanındaki açılış seremonisi ile başlayacak olan rallide ilk olarak binlerce seyirci önünde Marmaris şehir merkezindeki seyirci özel etabı geçilecek. Ekipler 4 gün boyunca toplam uzunluğu 988.50 km. olan parkurda 310.10 km. uzunluğundaki 17 özel etapta mücadele edecekler.

SSS ve SS14-17 etaplarında geçen yıl olduğu gibi bu yılda sorumluluk 35 kişilik ekibi ile Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumuna (KKTOK) verilecek. Başkan Tigin Kişmir ve Canben Özpaşa sorumluluğundaki KKTOK ekibi geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışın en başarılı etaplarını hazırlamışlardı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.