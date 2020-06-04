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Dünya Ralli Şampiyonası'nda iptaller sürüyor

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Dünya Ralli Şampiyonası'ında iptal kararları üst üste geldi. Finlandiya Rallisi'nin yapılmayacağının açıklanmasının ardından Yeni Zelanda yarışının da organize edilemeyeceği duyuruldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nda iptaller sürüyor

Koronavirüs salgınının Dünya Ralli Şampiyonası'na etkileri sürüyor. Finlandiya rallisinin iptalinden bir gün sonra Yeni Zelanda etabının da yapılmayacağı açıklandı.

7 yıl sonra yarış takvimine alınan Yeni Zelanda Rallisi ile ilgili yapılan açıklamada, ülkede sınırların uluslararası seyahate kapalı olduğunu, şampiyona kapsamında eylül ayında binlerce kişinin ağırlanamayacağı belirtildi.

Ertelenen Arjantin ve İtalya ayaklarının tarihleri henüz açıklanmazken, Yeni Zelanda yarışı şampiyonada iptal kararı verilen dördüncü etap oldu. Böylece Dünya Ralli Şampiyonası'nın yarış takviminde Türkiye, Almanya, İngiltere ve Japonya yarışları kaldı.

İlk etap olarak planlanan Türkiye Rallisi'nin , 24 -27 Eylül tarihleri arasında Marmaris ve çevresinde düzenlenmesi bekleniyor. Ocak ayında başlayan sezonda, ilk 3 yarış koşulmuştu. 

Monte Karlo, İsveç ve Meksika ayakları sonunda Fransız sürücü SebastienOgier lider durumdaydı.

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