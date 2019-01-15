Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı başlıyor

Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, 24-27 Ocak'ta Monte Carlo rallisiyle başlayacak

Yarış takvimine Şili'nin de eklenmesiyle birlikte bu sene WRC'ye 14 ülke ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Marmaris'te gerçekleştirilen Türkiye Rallisi ise şampiyonanın 11. ayağı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde yine Marmaris'te düzenlenecek. Yeni sezona 2 haftadan az bir süre kala WRC 2019 lansmanı, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Autosport International Fuarı'nda gerçekleşti. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 yılı takvimi şöyle: 1. ayak: Monte Carlo Rallisi (24-27 Ocak) 2. ayak: İsveç Rallisi (14-17 Şubat) 3. ayak: Meksika Rallisi (7-10 Mart) 4. ayak: Fransa Rallisi (28-31 Mart) 5. ayak: Arjantin Rallisi (25-28 Nisan) 6. ayak: Şili Rallisi (9-12 Mayıs) 7. ayak: Portekiz Rallisi (30 Mayıs-2 Haziran) 8. ayak: İtalya Rallisi (13-16 Haziran) 9. ayak: Finlandiya Rallisi (1-4 Ağustos) 10. ayak: Almanya Rallisi (22-25 Ağustos) 11. ayak: Türkiye Rallisi (12-15 Eylül) 12. ayak: Büyük Britanya Rallisi (3-6 Ekim) 13. ayak: İspanya Rallisi (24-27 Ekim) 14. ayak: Avustralya Rallisi (14-17 Kasım)