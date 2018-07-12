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Driftte gece randevusu

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Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı yarın akşam Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Driftte gece randevusu
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Dört yarıştan oluşacak KKTC 2018 Drift Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı yarın akşam Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Serbest antrenmanların bugün yapılacağı organizasyonun kayıtları da antrenmanlarla birlikte tamamlanacak.

Drift Masters hakemlerinin jüri koltuğunda olacağı yarışta 30’a yakın yarışmacının mücadele etmesi bekleniyor. Havaların ısınmasıyla akşam serinliğinde yapılması kararlaştırılan yarış yarın akşam saat 17.30’da yapılacak sıralama turları ile başlayacak. Eşleşmelerin belirlenmesinin ardından saat 20.00’de finaller başlayacak ve günün birincisi belirlenecek. Yarış sonrası Dj eşliğinde “After party”nin de olacağı açıklandı. Yarış, Near East Bank ana sponsorluğunda, Yakın Doğu Üniverstiesi, Near East Technology, Les Ambasadeurs, Döveç Group, Başman Group, Dorona Turizm, Park Palace, Girne Üniverstiesi, Malpas Hotel, BigiBox, Cookies, Mobil1 ve Mardo Ice Cream’in destekleriyle yapılacak.

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