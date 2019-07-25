Driftte gece randevusu

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Drift NEU’nun düzenlediği 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasının ikinci yarışı Pazar akşamı Cemsa Sporting Center’de yapılacak

2019 KKTC Drift Şampiyonası’nda 4 yarışlık sezonun ikinci ayağı Pazar akşamı Cemsa Sporting Center’de yapılıyor.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi sıcak havadan kaçınmak için Lefkoşa’nın akşam serinliğinde yapılacak yarışın programı açıklandı. Sezonun ilk yarışında mücadele eden hemen tüm yarışçıların şimdiden ön kayıt yaptırdığı açıklanan yarışın kayıt işlemleri, serbest antrenmanları ve teknik kontrolleri yarın 17.00-20.00 arasında yapılacak. Pazar günü ise sporcuları bilgilendirme toplantısı ve antrenmanların ardından program 16.30’da başlayacak sıralama turları ile devam edecek.

Sıralama turlarında eşleşmelerin belirlenmesiyle heyecan 18.15’te finalistlerin seyircileri selamlamasıyla tavan yapacak. Semi-Pro finalleri 18.45’te, Pro finalleri 20.00’de başlayacak. Kazananların belirlenmesinden sonra ödül töreni pist alanında 21.30’da yapılacak.