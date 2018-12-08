Driftte final heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs 2018 Drift Şampiyonası final yarışı bugün Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Drift NEU organizasyon işbirliğiyle yapılacak olan yarışın antrenmanları ve kayıt işlemleri dün tamamlandı.
Sıralama turları ve sezonun final yarışı sabah saatlerinde, Avrupa’nın önemli pilotlarından Conor Shanahan ve Jack Shanahan’ın da katılacağı özel yarış ise öğleden sonra yapılacak. Özel yarışa, Güney’den favori pilotlar, KKTC eski şampiyonları ve sabah yapılacak final yarışının en iyi 12 pilotu katılacak. Geçtiğimiz hafta içinde pistte çalışma yaparak yeni bir parkur ortaya çıkaran organizasyon komitesi, final adına yarışır şekilde KKTC Drift tarihinin en hızlı ve güvenli pistini hazır hale getirdiler.
Program:
08.30-09.00 Sporcu Bilgilendirme toplantısı
09.00-09.30 Antrenmanlar
09.30-10.30 Sıralamalar
10.30-11.00 Sporcu Bilgilendirme toplantısı
11.00-13.00 Ulusal Şampiyona finalleri
13.00-13.30 Ara
13.30-14.00 Seyirci selamlala geçişi
14.00-16.30 Özel Yarış finalleri
16.30-17.00 Ödül Töreni
Kayıt Listesi:
|
1
|
Enver Haskasap
|
2
|
Akay Akbil
|
3
|
Ahmet Öksüzoğluları
|
4
|
Erdoğan Aşık
|
5
|
Bekir Özsusuzlu
|
6
|
Kerim Beşok
|
7
|
Ömer Soyer
|
8
|
İzer Özvurulmuş
|
9
|
Ilgaz Toros
|
10
|
Tolga Reyhan
|
11
|
Yusuf Acemoğlu
|
12
|
Yusuf Çocuk
|
13
|
Ülkü Erçoban
|
14
|
Cafer Aracılar
|
15
|
Selim İzhakoğlu
|
16
|
Kemal Türcan Ardalı
|
17
|
Ayşen Şahin
|
18
|
Aziz Bağrıkara
|
19
|
Edim Macila
|
20
|
Özge Boran
|
21
|
Buğra Döveç
|
22
|
Connor Shannahan