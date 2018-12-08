banner237
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
34 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
10 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
8 0
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
11 0
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
300 0
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
38 0
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
26 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
219 0
banner82

Driftte final heyecanı yaşanacak

banner27

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Drift NEU işbirliğinde organize edilen Kuzey Kıbrıs 2018 Drift Şampiyonası Final yarışı bugün yapılıyor. Ulusal şampiyona ve özel kupadan oluşan iki yarışta toplam 25 yarışmacı mücadele edecek

banner210
Driftte final heyecanı yaşanacak
banner215

Kuzey Kıbrıs 2018 Drift Şampiyonası final yarışı bugün Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Drift NEU organizasyon işbirliğiyle yapılacak olan yarışın antrenmanları ve kayıt işlemleri dün tamamlandı.

Sıralama turları ve sezonun final yarışı sabah saatlerinde, Avrupa’nın önemli pilotlarından Conor Shanahan ve Jack Shanahan’ın da katılacağı özel yarış ise öğleden sonra yapılacak. Özel yarışa, Güney’den favori pilotlar, KKTC eski şampiyonları ve sabah yapılacak final yarışının en iyi 12 pilotu katılacak. Geçtiğimiz hafta içinde pistte çalışma yaparak yeni bir parkur ortaya çıkaran organizasyon komitesi, final adına yarışır şekilde KKTC Drift tarihinin en hızlı ve güvenli pistini hazır hale getirdiler.

Program:

08.30-09.00 Sporcu Bilgilendirme toplantısı

09.00-09.30 Antrenmanlar

09.30-10.30 Sıralamalar

10.30-11.00 Sporcu Bilgilendirme toplantısı

11.00-13.00 Ulusal Şampiyona finalleri

13.00-13.30 Ara

13.30-14.00 Seyirci selamlala geçişi

14.00-16.30 Özel Yarış finalleri

16.30-17.00 Ödül Töreni

Kayıt Listesi:

1

Enver Haskasap

2

Akay Akbil

3

Ahmet Öksüzoğluları

4

Erdoğan Aşık

5

Bekir Özsusuzlu

6

Kerim Beşok

7

Ömer Soyer

8

İzer Özvurulmuş

9

Ilgaz Toros

10

Tolga Reyhan

11

Yusuf Acemoğlu

12

Yusuf Çocuk

13

Ülkü Erçoban

14

Cafer Aracılar

15

Selim İzhakoğlu

16

Kemal Türcan Ardalı

17

Ayşen Şahin

18

Aziz Bağrıkara

19

Edim Macila

20

Özge Boran

21

Buğra Döveç

22

Connor Shannahan
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.