Driftte final heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Drift NEU işbirliğinde organize edilen Kuzey Kıbrıs 2018 Drift Şampiyonası Final yarışı bugün yapılıyor. Ulusal şampiyona ve özel kupadan oluşan iki yarışta toplam 25 yarışmacı mücadele edecek

Kuzey Kıbrıs 2018 Drift Şampiyonası final yarışı bugün Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Drift NEU organizasyon işbirliğiyle yapılacak olan yarışın antrenmanları ve kayıt işlemleri dün tamamlandı.

Sıralama turları ve sezonun final yarışı sabah saatlerinde, Avrupa’nın önemli pilotlarından Conor Shanahan ve Jack Shanahan’ın da katılacağı özel yarış ise öğleden sonra yapılacak. Özel yarışa, Güney’den favori pilotlar, KKTC eski şampiyonları ve sabah yapılacak final yarışının en iyi 12 pilotu katılacak. Geçtiğimiz hafta içinde pistte çalışma yaparak yeni bir parkur ortaya çıkaran organizasyon komitesi, final adına yarışır şekilde KKTC Drift tarihinin en hızlı ve güvenli pistini hazır hale getirdiler.

Program:

08.30-09.00 Sporcu Bilgilendirme toplantısı

09.00-09.30 Antrenmanlar

09.30-10.30 Sıralamalar

10.30-11.00 Sporcu Bilgilendirme toplantısı

11.00-13.00 Ulusal Şampiyona finalleri

13.00-13.30 Ara

13.30-14.00 Seyirci selamlala geçişi

14.00-16.30 Özel Yarış finalleri

16.30-17.00 Ödül Töreni

Kayıt Listesi: