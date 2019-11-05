Driftte dev final

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasında,şampiyonların belirleneceği final yarışına Avrupa’nın en başarılı drift pilotlarıda katılacak. Yarış 23-24 Kasım’da Cemsa Sporting Center’de yapılacak.Jack Shanahan, Matt Carter, Mitch Lerner, Conor Shanahan, Duane Mckeever yarışa katılarak, izleyenlerin nefeslerini kesecekler. Sezonun 4. ve son yarışını Drift NEU organize edecek.
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