Driftte Avrupai şov yaşanacak

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın final hazırlıkları sürüyor. 23-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak organizasyon basına tanıtılırken, Avrupa’dan gelen şampiyon driftçileri de toplantıda hazır bulundu

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda heyecanla beklenen final organizasyonu çalışmaları sürüyor. Avrupa’nın en önemli drift pilotlarının da araçlarıyla katılacağı özel organizasyon 23-24 Kasım 2019 tarihleri arasında CemsaSporting Center’de yapılacak.

Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda yapılacak organizasyona ayrıca Dolphin ve Telsim Vodafone da destek verecek. İki günlük programla planlanan organizasyonun ilk günü Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finalleri yapılacak. İkinci gün ise Avrupa Drift Şampiyonası’nın favori pilotlarının da kendi araçları ile katılacakları özel yarış yapılacak.

BASIN TOPLANTISI YAKIN DOĞU OTOMOBİL MÜZESİ’NDE YAPILDI

Organizasyona sayılı günler kala düzenlenen toplantı ile yarış basına tanıtıldı. Toplantıda; Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü adına İrfan Topcu, NEU Drift Team adına organizatörlerden ve şampiyonluk adaylarından Enver Haskasap, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Şampiyona hakemi NiallGunn, 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonu adaylarından Akay Akbil, İzerÖzvurulmuş ve Bekir Özsusuzlu, şampiyonanın kadın pilotları Ayşen Şahin ile Ülkü Erçoban’ın yanı sıra ülkelerinde ve Avrupa’da birçok şampiyonlukları bulunan; JackShanahan, Matt Carter, MitchLerner, ConorShanahan ve DuaneMckeever hazır bulundu.

İRFAN TOPCU: TARİHİ BİR ORGANİZASYONA İMZA ATIYORUZ

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü sportif direktörü ve yarışın direktörü İrfan Topcu: “Sezonun başından beri çalıştığımız büyük 2019 finaline artık sayılı günler kaldı. Tarihi bir organizasyona imza atacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar alınmış en yüksek ön kaydı aldık ve şu an 37 pilot yarışa kayıt yaptırdı. 23 Kasım Cumartesi günü 2019 Kuzey Kıbrıs Drift şampiyonlarını belirleyecek yarışımızı yapacağız. Pazar günü ise Avrupa Şampiyonlarını KKTC halkının önüne özel yarışla çıkaracak olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu organizasyonla ambargoların istenilince delinebileceğini de göstermekten mutluluk duyuyoruz. Organizasyona büyük katkılarından dolayı Yakın Doğu ailesine ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonuna teşekkür ederim.” dedi.

ENVER HASKASAP: TÜM ENGELLEME GİRİŞİMLERİNE RAĞMEN BU YARIŞI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Drift NEU Team Direktörü, 3 kez KKTC Drift Şampiyonu ve 2019 KKTC Drift Şampiyonu adayı Enver Haskasap: “Ülkemizde Drift sporunun kalitesini yükseltmek için edindiğimiz misyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Drift NEU Team olarak maddi manevi gereken tüm katkıyı göstererek uzun zamandır üzerinde çalıştığımız organizasyonu bu hafta sonu gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından gelen sporcuların yarışa katılımını engellemek için güney kesimden birçok girişimde bulundular.Ancak buna rağmen misafirlerimiz bu Pazar pistte, halkımızın karşısında olacaklar. Şu ana kadar 5bin bilet satıldı. Rekor katılımlı bir organizasyon olacak. Tüm halkımızı Pazar günü piste bekliyoruz.” dedi.

HASAN KARAOKÇU: BU HAFTA SONU ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIN MEYVESİNİ TOPLAYACAĞIZ

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu: “Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Yakın Doğu ailesinin özverili çalışmalarından ilham alarak bu yolu biz de baş koyduk. Komitenin içerisinde aktif olarak rol almaktan mutluluk duymaktayız. Gençlerimizin yaptığı her türlü sportif faaliyeti desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

YARIŞÇILAR ORGANİZASYONU İPLE ÇEKTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

EvnerHaskasap’ın yanı sıra 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonu adaylarından Akay Akbil, İzerÖzvurulmuş ve Bekir Özsusuzlu, şampiyonanın kadın pilotları Ayşen Şahin ile Ülkü Erçoban ve Avrupa’dan yarışa katılmak için ülkemize gelen; JackShanahan, Matt Carter, MitchLerner, ConorShanahan ve DuaneMckeever sabırsızlıkla piste çıkacakları saati beklediklerini ve bu güzel organizasyonda olmalarından mutluluk duyduklarını belirttiler.

DriftNEU’nun organizasyonu ile gerçekleştirilecek yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü üstlenirken, organizasyon Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde yapılacak.

23 Kasım Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası final yarışı yapılacak. Yarışın sıralama turları 10.30’da, Semi-Pro finalleri 12.45’te ve Pro finalleri 14.30’da başlayacak.

24 Kasım Pazar günü ise Avrupa’dan misafirlerin de pistte olacağı özel yarış yapılacak. Yarışın Top 32 elemeleri 13.00’te, finaller ise 14.30’da başlayacak.