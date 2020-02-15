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Driftin gurur gecesi

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Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün NEU Drift ile organize ettiği 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası ödül töreni yapılırken, başarılılar kupalarını aldılar

Driftin gurur gecesi

Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda, Dolphin ile Telsim Vodafone’un da desteği ile hayata geçirilen 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araba Müzesi’nde yapıldı.

Çok sayıda sporcu ve protokolün katıldığı gecede Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) NEU Drift ile birlikte organize ettiği 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası Pro kategori şampiyonu Akay Akbil ile ilk 5’e giren sporculara ödüllerini Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy takdim etti. Ayrıca geçtiğimiz sezon ilk kez uygulanan Semi-Pro kategori şampiyonu Erol Özteknik ile ilk 5’e giren sporcular ödüllerini Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Başkanı Hasan Karaokçu verdi. Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan Bayan yarışçı ve genç yarışçılara kupalarını verdi.

KKOKBaşkanı Zeki TopcuVeteran sporcuların yanı sıra Hasan Karaokçu’ya, Near East Bank adına Enver Haskasap’a, Drift NEU adına Fahri Efendi’ye, YDÜKıbrıs Araba Müzesi Müdürü Ulus Candanal’a ve basına teşekkür plaketlerini takdim etti.

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasında kategorilerine göre ödül alanlar şöyle:

Pro Kategori ilk 5; Şampiyon: Akay Akbil, 2.Bekir Özsusuzlu, 3.Enver Haskasap, 4.İzer Özvurulmuş, 5.Ahmet Öksüzoğluları

Semi-Pro Kategori ilk 5; Şampiyon: Erol Özteknik, 2.Mehmet Çavuş, 3.Altan Çocuk, 4.Buğra Döveç, 5.Yaşam Karakurt

Bayan Yarışçı; Ayşen Şahin

Genç Yarışçılar; 1.Altan Çocuk, 2.Selim İzhakoğlu, 3.Baran Akeler

Veteran Yarışçılar; 1.Ömer Soyer, 2.Tolga Reyhan, 3.Kemal Türcan Ardalı

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