Driftin büyük finaline geri sayım başladı

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın final hazırlıkları başladı. KKTC 2019 Drift Şampiyonlarını belirleyecek olan organizasyona Avrupa’nın önemli driftçileri de kendi araçlarıyla katılacak

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda heyecanla beklenen final organizasyonu çalışmaları hız kazandı. Avrupa’nın en önemli drift pilotlarının da araçlarıyla katılacağı özel organizasyon 23-24 Kasım tarihleri arasında Cemsa Sporting Center’de yapılacak.

Organizasyonun ilk günü olan 23 Kasım Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finalleri yapılacak. Gün boyu yapılacak sıralamalar ve finallerin ardından 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonu ile 2019 Kuzey Kıbrıs Semi Pro Şampiyonu belirlenecek. 24 Kasım Pazar günü ise Avrupa Drift Şampiyonası’nın favori pilotlarının da kendi araçları ile katılacakları özel yarış yapılacak. 2 kez İrlanda, 2 kez İngiltere Şampiyonu ve Drift Master Avrupa Şampiyonu Jack Shanahan ile kardeşi, Avrupa Drift Şampiyonası’nın genç yıldızı Conor Shanahan geçtiğimiz sene olduğu gibi yine ülkemizde olacak. 2 kez İngiltere Şampiyonu Matt Carter, 4 kez Avustralya Şampiyonu ve 2018 IDC Şampiyonu Mitch Lerner, 2 kez İngiltere, 2 kez İrlanda Şampiyonu ve Avrupa Drift Şampiyonası’nın 2019 lideri Duane Mckeever da kendi araçlarıyla ülkemizde boy gösterecek. Ayrıca ülkemizi Avrupa Drift Şampiyonası’nda temsil eden, 3 Kez KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap ile KKTC Drift Şampiyonasının tüm pilotları 24 Kasım Pazar gün Cemsa Sporting Center’de kapışacaklar. Toplam 32 sürücü ile gerçekleştirilecek bu uluslararası dev kapışma Drift NEU’nun organizasyonu ile gerçekleştiriliyor. Yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü üstlenirken, organizasyon Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde yapılacak. Organizasyonun ana sponsorları ise Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi oldu. Ayrıca Dolphin ve Telsim Vodafone da organizasyona destek veriyor.