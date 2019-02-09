Drift ve Offroad Ralli-Sprintte ödüller verildi

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 2018 KKTC Drift Şampiyonası ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan YDÜ Kıbrıs Araba Müzesi’nde yapıldı. Drift Şampiyonasını ilk beşte bitiren sporcuların yanı sıra “Gelecek Vaat Eden Sporcular”, “Bayan Sporcular”, “Genç Yarışmacılar” ve “Veteran Sporcular” ödüllerinin de verildiği gecede Şampiyon Enver Haskasap en büyük kupanın sahibi oldu. 2015 ve 2016 sezonlarının ardından 2018 sezonunu da şampiyon tamamlamayı başaran Haskasap KKTC Drift tarihinde en fazla şampiyonluğu olan sporcu unvanına ulaştı. Drift şampiyonasında ikincilik kupasının sahibi Akay Akbil olurken, Bekir Özsusuzlu üçüncülük kupasını aldı.
Offroad Ralli-Sprint Kupaları da verildi
Gecede ayrıca, Kyrenia Offroad Derneği ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin ortaklaşa organize ettikleri ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yaptığı 2018 Kuzey Kıbrıs Offroad Ralli Sprint ödülleri de verildi. Genel Klasmanın yanı sıra 4 sınıfta dereceye girenlerin kupalarını aldığı şampiyonada en büyük kupayı Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi aldı. Genel Klasman ikincisi pilotlarda Göksel Macila olurken, Co-pilotlarda Doğa Koyuncu ikincilik kupasını aldı. Üçüncülük kupasını pilotlarda Ahmet Baştaş, co-pilotlarda Yücel Topcu aldı.
2018 KUZEY KIBRIS DRIFT ŞAMPİYONASI ÖDÜLLERİ
2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası
1.Enver Haskasap
2.Akay Akbil
3.Bekir Özsusuzlu
4.Kerim Beşok
5.Ahmet Öksüzoğluları
2018 senesinin gelecek vaat eden sürücüleri
Yusuf Çocuk, İzer Özvurulmuş, Ülkü Erçoban
2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası bayan yarışmacılar
1.Ülkü Erçoban
2.Ayşen Şahin
2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası veteran sporcular
1.Ömer Soyer
2.Tolga Reyhan
3.Kemal Türcan
2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası genç yarışmacılar
1.Ali Kaçakbaflı
2.Oktay Erülkü
3.Celal Erülkü
4.Selim İshakoğlu
5.Altan Çocuk
2018 OFFROAD RALLİ-SPRİNT ŞAMPİYONASI ÖDÜLLERİ
Genel Klasman
Pilot Co-Pilot
1.Cem Aytaç Cevdet Alptürk
2.Göksel Macila Doğa Koyuncu
3.Ahmet Baştaş Yücel Topcu
ATV & UTV Genel Klasman
Pilot Co-Pilot
1.Edim Macila Efe Özhakkı
2.Sona Singh
3.Iraz Tuğberk
Takımlar Şampiyonası
1.Sun Rent a Car Racing Team
2.Zubi Racing Team
3.Yusuf Hüdan Cyprus Racing Team
Sınıf T1
Pilot Co-Pilot
1.Burak Emingil Emin Emingil
2.Kader Hacıabitoğlu Erdem Oskar
3.Argun Çağıl Mazhar Ünal
Sınıf T2
Pilot Co-Pilot
1.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı
2.Hüda Hüdan Hasan Reyhan
3.Cemal Çelik Mehmet Topal
Sınıf T3
Pilot Co-Pilot
1.Göksel Macila Yücel Topcu
2.Bereket Bereketligil Ahmet Alasya
3.Halim Kahveciler Ramadan Uzun
Sınıf T4
Pilot Co-Pilot
1.Cem Aytaç Cevdet Alptürk
2.Ahmet Baştaş Doğa Koyuncu
3.Musa Ersoy Ramadan Kıral