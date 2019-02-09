banner255
Girne’ye bir son dakika darbesi de Gençler’den
Girne’ye bir son dakika darbesi de Gençler’den
16 0
Tartışma yaratan tüzük
Tartışma yaratan tüzük
16 0
 
Bu yıl son 118 yılın en yağışlı dördüncü yılı
Bu yıl son 118 yılın en yağışlı dördüncü yılı
29 0
Uçak biletleri Nisan’da ucuzlayacak
Uçak biletleri Nisan’da ucuzlayacak
17 0
Aklınızı başınızdan alacak Stephen King Uyarlamaları
Aklınızı başınızdan alacak Stephen King Uyarlamaları
30 0
Böyle duyarsızca pak yapılamaz
Böyle duyarsızca pak yapılamaz
297 0
Soylu, Lefkoşa’yı gezdi
Soylu, Lefkoşa’yı gezdi
43 0
banner82

Drift ve Offroad Ralli-Sprintte ödüller verildi

banner27

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası ile iki offroad Derneği Kyrenia Offroad ile Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin ortaklaşa organize ettiği 2018 Kuzey Kıbrıs Offroad Ralli-Sprint şampiyonası ödül töreni yapıldı

Drift ve Offroad Ralli-Sprintte ödüller verildi
banner215

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 2018 KKTC Drift Şampiyonası ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan YDÜ Kıbrıs Araba Müzesi’nde yapıldı. Drift Şampiyonasını ilk beşte bitiren sporcuların yanı sıra “Gelecek Vaat Eden Sporcular”, “Bayan Sporcular”, “Genç Yarışmacılar” ve “Veteran Sporcular” ödüllerinin de verildiği gecede Şampiyon Enver Haskasap en büyük kupanın sahibi oldu. 2015 ve 2016 sezonlarının ardından 2018 sezonunu da şampiyon tamamlamayı başaran Haskasap KKTC Drift tarihinde en fazla şampiyonluğu olan sporcu unvanına ulaştı. Drift şampiyonasında ikincilik kupasının sahibi Akay Akbil olurken, Bekir Özsusuzlu üçüncülük kupasını aldı.

Offroad Ralli-Sprint Kupaları da verildi

Gecede ayrıca, Kyrenia Offroad Derneği ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin ortaklaşa organize ettikleri ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yaptığı 2018 Kuzey Kıbrıs Offroad Ralli Sprint ödülleri de verildi. Genel Klasmanın yanı sıra 4 sınıfta dereceye girenlerin kupalarını aldığı şampiyonada en büyük kupayı Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi aldı. Genel Klasman ikincisi pilotlarda Göksel Macila olurken, Co-pilotlarda Doğa Koyuncu ikincilik kupasını aldı. Üçüncülük kupasını pilotlarda Ahmet Baştaş, co-pilotlarda Yücel Topcu aldı.

2018 KUZEY KIBRIS DRIFT ŞAMPİYONASI ÖDÜLLERİ

2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası

1.Enver Haskasap

2.Akay Akbil

3.Bekir Özsusuzlu

4.Kerim Beşok

5.Ahmet Öksüzoğluları

2018 senesinin gelecek vaat eden sürücüleri

Yusuf Çocuk, İzer Özvurulmuş, Ülkü Erçoban

2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası bayan yarışmacılar

1.Ülkü Erçoban

2.Ayşen Şahin

2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası veteran sporcular

1.Ömer Soyer

2.Tolga Reyhan

3.Kemal Türcan

2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası genç yarışmacılar

1.Ali Kaçakbaflı

2.Oktay Erülkü

3.Celal Erülkü

4.Selim İshakoğlu

5.Altan Çocuk

2018 OFFROAD RALLİ-SPRİNT ŞAMPİYONASI ÖDÜLLERİ

Genel Klasman
Pilot                     Co-Pilot
1.Cem Aytaç                 Cevdet Alptürk
2.Göksel Macila            Doğa Koyuncu
3.Ahmet Baştaş            Yücel Topcu

ATV & UTV Genel Klasman
Pilot                     Co-Pilot
1.Edim Macila               Efe Özhakkı
2.Sona Singh
3.Iraz Tuğberk

Takımlar Şampiyonası
1.Sun Rent a Car Racing Team
2.Zubi Racing Team
3.Yusuf Hüdan Cyprus Racing Team

Sınıf T1
Pilot                     Co-Pilot
1.Burak Emingil            Emin Emingil
2.Kader Hacıabitoğlu    Erdem Oskar
3.Argun Çağıl               Mazhar Ünal
Sınıf T2
Pilot                     Co-Pilot
1.Ahmet Esendağlı        Veli Esendağlı
2.Hüda Hüdan              Hasan Reyhan
3.Cemal Çelik               Mehmet Topal
Sınıf T3
Pilot                                     Co-Pilot
1.Göksel Macila                 Yücel Topcu
2.Bereket Bereketligil        Ahmet Alasya
3.Halim Kahveciler            Ramadan Uzun
Sınıf T4
Pilot                     Co-Pilot
1.Cem Aytaç                 Cevdet Alptürk
2.Ahmet Baştaş            Doğa Koyuncu
3.Musa Ersoy               Ramadan Kıral

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.