Drift ve kartingde başarılılar ödüllerini aldı

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) organize ettiği 2017 KKTC Rapa Drift Şampiyonası ve 2017 KKTC Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri geçtiğimiz akşam yapılan törenle verildi

Drift ve kartingde 2017’nin ödülleri geçtiğimiz akşam yapılan balo ile sahilerini buldu. Lefkoşa Selimiye Camii yanında bulunan Bedesten’de yapılan kokteylde 2017 KKTC Rapa Drift Şampiyonası ve 2017 KKTC Kartnig Şampiyonası’nda sezonun başarılıları kupalarını aldı. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ın da katıldığı gece Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzikleriyle renklendi. Ülkemizde faaliyet gösteren motorsporları kulüp ve derneklerinin başkanlarının da katıldığı gecede basın ve sporcuların da ilgisi büyük oldu. 5 yarıştan oluşan Rapa Drift Şampiyonası’nda Celal Bozbeyli en büyük kupanın sahibi olurken, ikincilik kupası Enver Haskasap’ın, üçüncülük kupası Akay Akbil’in oldu. Gecede genel klasman ilk altının yanı sıra 35 yaş üstü master sporculara ve 25 yaş altı genç sporculara ve kadın sporculara da kupaları verildi.

Yine 5 ayaktan oluşan karting şampiyonasında da; Mini, Junior, Senior, Master ve Shifter olmak üzere 5 sınıfta yapılan yarışlar sonunda şampiyonlar ve dereceye girenler belirlenmişti. Miniklerde Altay Akarı, Junior sınıfında Demir Emre, Senior sınıfında Tolga Güryel, Master sınıfında Umut Araz ve Shifter sınıfında Coşkun Gürel en büyük kupanın sahipleri oldular. Renkli görüntülere sahne olan gecede sezon boyunca katkı koyan isimlere de teşekkür plaketleri verildi.

Gecede söz alan başbakan Erhürman, bu spora katkı koyan, emek veren herkesi kutlarken, ülkemizin tanıtılmasında büyük rol oynadıklarını söyledi. Başkan Zeki Topcu ise 2018 sezonunda hem karting, hem de driftte daha kurumsal bir yapı içerisinde olacaklarını, yeni işbirlikleri ile her iki şampiyonayı da avrupa ile entegre hale getirmeyi planladıklarını söyledi.