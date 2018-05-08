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Drift sezonu açılıyor

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Drift Şampiyonası’nda 2018 sezonu Mağusa’da yapılacak para ödüllü yarış ile başlıyor. Şampiyonada Avrupa Drift Şampiyonası “Drift GP” hakemleri görev yapacak

Drift sezonu açılıyor
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KKTC Drift Şampiyonası’nda 7. sezon, bu Pazar, Mağusa Tır Parkı’nda yapılacak yarış ile başlıyor. Avrupa’nın en önemli drift şampiyonası olan Drift GP’de görev yapan; Niall Gunn, Antanas Kygoulis ve Olaf Commis’den oluşacak hakem ekibi, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü tarafından organize edilecek yarışın hakemliğini yaparak bir ilki gerçekleştirecekler.

Yaklaşık olarak 30 yarışmacının katılım yapacağı yarışmanın Cumartesi öğle saatlerinde antrenmanları ve yine aynı gün akşam saat 18.00’de tüm yarışmacıların katılacağı Mağusa Konvoyu ve tanıtım sergisi yapılacak. Pazar sabahı resmi antrenman ve sıralama turları, saat 13.00’ten itibaren ise ikili eşleşmeleri başlayacak.

Seyirciler içinde büyük değişiklikler yapılan organizasyonda özel izleyici trübünleri ve bir çok yiyecek içecek standı bulunacak. Çeşitli etkinliklerinde gerçekleştirileceği yarışta yine ilk kez para ödülü de verilecek. Yarışın üçüncüsü 500 TL, ikincisi 1,000 TL ve birincisi 2,000 TL ödül kazanacak. Geçtiğimiz senelerde yarışan neredeyse tüm pilotların katılım sağlayacağı, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan da en az 5 yarışmacının katılım yapacağı bildirilirken, Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Bank, Near East Technology, Les Ambasadeurs, Döveç Group, Başman Group, Dorona Turizm, Park Palace, Girne Üniversitesi, Malpas Hotel, BigiBox, Cookies, Mobil 1, Mardo Ice Cream gibi kuruluşlarda yarışa destek veriyor.

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